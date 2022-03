🦁🧡 11° BPM – Volta às aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD.🧡🦁

Nas últimas semanas foram iniciadas as aulas do Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERD, em várias escolas na área da Unidade

O PROERD é desenvolvido no 11º Batalhão de Polícia Militar desde o ano de 2003, sendo a principal ferramenta de prevenção às drogas por parte da PM junto à comunidade escolar.

Com a pandemia as aulas foram suspensas e o Proerd adaptado ao ensino remoto. Este ano as aulas do Proerd retornaram de forma totalmente presencial e a alegria foi imensa! Todos estavam com saudade.

“A recepção foi ótima, como sempre! No primeiro encontro que tivemos com as turmas aproveitamos para estreitar os laços, explicar o que é o Proerd e como funcionarão os nossos encontros.” Ressalta a Sargento Fabiana, instrutora do Proerd na cidade de Simonésia.

Proerd: ensinando a escolher uma vida segura e saudável!