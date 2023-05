Mostra Científica do Colégio Losango de Manhuaçu

Por Devair G. Oliveira

Aconteceu neste sábado, 6 de maio de 2023, a mostra científica apresentada pelos alunos do Colégio Losango de Manhuaçu/MG, o evento se desenvolveu das 09h às 12h. Todas as turmas do Colégio se dividiram em equipes e cada equipe desenvolveu um tema da educação ligada as (ODS) com conotação com a Agenda 2030, na oportunidade ouvimos A professora Leila Aparecida Tasmo e o professor Vinícius. Que falaram sobre o evento.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nasceram na Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro em 2012. O objetivo foi produzir um conjunto de objectivos que suprisse os desafios ambientais, políticos e econômicos mais urgentes que nosso mundo enfrenta.​

Esses 17 objetivos, construídos sobre os sucessos de desenvolvimento do Milênio, também incluem novas áreas tais como a mudança climática, desigualdade econômica, inovação, consumo sustentável, paz e justiça, entre outras prioridades. Os objetivos são interligados – muitas vezes a chave para o sucesso de um envolverá a abordar questões mais comumente associadas ao outro.