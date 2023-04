Bicampeão no conhecimento: superdotado brasileiro vai cursar duas graduações ao mesmo tempo

O jovem Caio Temponi, de 14 anos, é considerado o brasileiro mais novo a conseguir aprovação em vários vestibulares no país. Até aqui, são 15 aprovações, sendo quatro para o curso de medicina.

Mas, o superdotado não parou por aí. A notícia mais recente é que Caio conseguiu uma bolsa na Uniasselvi, para o curso de matemática.

“Já fiz a matrícula. Ou seja, a partir de agora, estarei em duas graduações: matemática e direito”, contou.

Após escolher o curso de direito, Caio já iniciou sua jornada na área com um grande passo: seu primeiro estágio.

Nas redes sociais, o jovem compartilhou seu primeiro registro no mercado de trabalho acompanhado de seus mais novos chefes e se mostrou feliz e empolgado com a nova etapa.

Trajetória de Caio

Recentemente, inclusive, o jovem passou na prova considerada a mais difícil do Brasil e em medicina pela quarta vez. Outra aprovação foi para o curso de Engenharia Civil na Universidade Federal do Cariri (UFCA). Além disso, o jovem passou em primeiro lugar para o curso de direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O adolescente também já foi classificado em primeiro lugar no vestibular para Administração na Universidade Estadual do Ceará (UECE) e, em 2021, também ficou em primeiro lugar no exame da Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena (MG), acertando todas as questões.

O currículo de aprovações segue logo de acabar. É que, ainda neste ano, o estudante foi medalha de ouro na 28ª Olimpíada Internacional de Matemática de Maio, na categoria até 13 anos. Ele concorria com estudantes de outros 12 países e foi o único brasileiro a conquistar tal façanha e, de quebra, alcançou a maior nota do exame, 44 pontos, contra 34 dos segundos colocados.