Concurso Público da Educação: Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos é divulgado

Participantes podem realizar a interposição de recurso até terça-feira (19/3)

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), com a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag/MG) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgam, nesta sexta-feira (15/3), o Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos do concurso da Educação.



Os participantes podem conferir os resultados neste link. Caso haja interesse na interposição de recurso, o participante deverá realizar, impreterivelmente, da 0h de segunda-feira (18/3) até as 23h59 de terça (19/3).



No Resultado Preliminar da Avaliação de Títulos constam somente os candidatos que tiveram a redação corrigida. Os candidatos não habilitados na Prova de Redação terão seus resultados da Avaliação de Títulos desconsiderados.



O candidato que desejar interpor recurso deverá usar formulários próprios, encontrados nesta página, respeitando as respectivas instruções. É fundamental observar todas as regras contidas no Edital de Abertura encontrado na página do concurso, antes de realizar a solicitação.



A subsecretária de Gestão de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Ribeiro, reforçou sobre os prazos do cronograma do Concurso Público.



“É muito importante que os candidatos fiquem atentos a todas as informações publicadas na página da Secretaria de Educação e no site da Fundação Getúlio Vargas para não perder nenhum prazo ou novidade”, destaca.



Concurso



Realizado nos dias 22 e 29/10/2023, o concurso ofereceu vagas para as carreiras de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB), do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).



Ao todo, estão sendo oferecidas quase 20 mil vagas em todo o estado, para atuação nas Unidades de Ensino, Superintendências Regionais de Ensino (SREs), Núcleos de Acolhimento Educacional (NAEs), Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva (CREI) e na Unidade Central.



O certame teve 465 locais de provas, distribuídos em 45 municípios mineiros – cidades-sede de cada Superintendência Regional de Ensino (SRE) e Belo Horizonte (SREs Metropolitanas A, B e C).



É de responsabilidade unicamente dos candidatos o acompanhamento das publicações realizadas na página do concurso.