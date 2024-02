Coopcel faz parceria com a Escola Técnica Vértix Cursos Profissionalizantes.

O Centro Educacional Coopcel Localizado na cidade de Lajinha MG proporciona uma infraestrutura completa para garantir o conforto e o desenvolvimento educacional integral dos alunos. Entre os recursos disponíveis, destacam-se: Laboratórios de Informática, Anatomia e Semiologia, além de um pátio com área Verde, Quadra Esportiva Coberta, Parquinho, Sala de Leitura, Refeitório, Laboratório de Ciências, Sala de Professores e uma integração maravilhosa entre seus alunos tudo para fazer com o estudante possa se desenvolver em todas as suas competências e Habilidades. Com essas instalações, buscamos oferecer um ambiente propício ao aprendizado e ao crescimento pessoal de cada estudante.

A Diretora pedagógica Carla Gomes Vieira descreve a instituição “nossos professores em sua totalidade são qualificados, graduados e Pós-graduados em suas disciplinas. Somos uma escola de educação infantil ao ensino médio, e hoje a contamos também com a Escola Técnica Vértix uma unidade da SOEGAR (Sociedade Educacional Gardingo) como polo de ensino do Centro Universitário UNIVÉRTIX de Matipó.

A Escola trabalha com os cursos Técnicos Profissionalizantes em Agropecuária, Enfermagem e Contabilidade. Jovens e adolescentes contemplados pelo programa Trilhas de Futuro da rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, iniciada em 2023. A Coopcel é uma Cooperativa Educacional, em parceria com a Coocafé, Credicard, Sicoob Credcaf, que são cooperativas fortes de nossa região, juntos desenvolvemos inúmeros projetos. E agora chega a Univértix do Grupo Gardingo, com a Escola Técnica Véritix somando a grande parceria para o desenvolvimento da Educação na região” conclui Carla.

O Coordenador das Escolas Técnicas de Lajinha e Matipó, Professor Daniel Vieira Ferreira fala sobre as parcerias e a importância da Escola Técnica Vértix “a expansão da educação é muito grande na região, E estando agora em Lajinha, representa para nós um crescimento com a possibilidade de levar a educação profissionalizante para o máximo de jovens possíveis essa é a nossa intenção.

Estando hoje em parceria com a Coopcel com os cursos técnicos, ficamos muito felizes e na oportunidade gostaria em convidar aos jovens de Lajinha e toda região, aquele que já concluiu o primeiro ano do ensino médio, ou que já tenha concluído para que venham se profissionalizar conosco através da formação técnica com grande possibilidade de inserção no mercado de trabalho. Os alunos egressos, tem todas as condições para adentrar no mercado de trabalho com grandes possibilidades de crescimento profissional.

Com professores altamente qualificados e estrutura física moderna para as aulas práticas além de convênios com diversas empresas consolidadas no mercado a Escola Técnica Vértix tradicional no município de Matipó onde já inseriu mais de 1000 técnicos no mercado de agora chega em Lajinha para continuar seu legado na formação profissional de jovens os preparando para o futuro de forma sólida. conclui Daniel.