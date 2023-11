Escola no Campo 2023: cooperando com o amanhã

Por Comunicação Coocafé

Estudantes e educadores de 20 escolas de Lajinha, Chalé, Durandé e Irupi/ES

participaram do encerramento do Projeto Escola no Campo, realizado pela Coocafé.

no Poliesportivo de Lajinha. Na edição deste ano, o projeto contou com etapas de

trabalho dentro do currículo e estudo de revistas cedidas pela cooperativa. Mais de

500 estudantes do 5º ano participaram de um concurso de desenho e frase com o

tema ‘Cooperando com o amanhã’. O propósito foi levar para a sala de aula e famílias

dos estudantes uma reflexão sobre como cooperar com a preservação da natureza e

um futuro melhor para todos nós.

No concurso, 10 estudantes foram premiados. Os 3 primeiros lugares ganharam

bicicletas e os outros vencedores levaram jogos. Os prêmios foram entregues pelo

Diretor-Presidente da Coocafé, Fernando Cerqueira, e conselheiros da cooperativa. O

1º lugar ficou com o estudante João Vitor Gonçalves Veiga, da Escola Municipal

Antenor Condé, de Durandé. O 2º e 3º lugares foram para alunas de Lajinha,

respectivamente: Ana Luiza Ambrósio Ribeiro, da Escola Municipal Capitão Nestor

Vieira, e Emanuelly Debossam Rodrigues, da Coopcel.

Os outros 7 vencedores do concurso foram:

4º lugar: Wilson Alves Coelho – Escola Municipal Bernardino Soares, de Durandé;

5º lugar: Raicca Eduarda Fagundes Diniz – E.M Valdecy Afonso Moreira, de Irupi/ES;

6º lugar: Sara Brandão – E.M Manoel Felisberto Pereira Alvim, de Chalé;

7º lugar: Júlia Lourenço Sangy – E.M Manoel Felisberto Pereira Alvim, de Chalé;

8º lugar: Danilo de Oliveira Souza – E.M Valdecy Afonso Moreira, Irupi/ES;

9º lugar: Luisa da Silva Dias de Oliveira – E. M. Capitão Nestor Vieira, de Lajinha.;

10º lugar: Débora de Souza Vieira – E. E. João Lúcio Trindade Sobrinho, de Chalé.

Antes da premiação, os estudantes se divertiram em brinquedos infláveis, comeram

pipoca e cachorro-quente, e ainda teve picolé para se refrescarem do calor. O projeto

Escola no Campo existe há mais de 20 anos, e contribui com a educação das novas

gerações nas Matas de Minas e Montanhas do Espírito Santo.