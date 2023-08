Gabarito Educação inova com minicidade educacional

O Gabarito Educação, referência no ensino de qualidade em Uberlândia, está lançando um projeto inovador para sua unidade de Educação Infantil e Fundamental, intitulado “Gaba City”.

O projeto visa criar uma cidade fictícia, que reproduzirá elementos de uma organização urbana real, oferecendo aos alunos uma oportunidade única de vivenciar situações do cotidiano de maneira lúdica e educativa.

A Diretora Pedagógica da Educação Infantil do Colégio Gabarito, Cecília Garcia Coelho Cardoso, explica que a Gaba City contará com diversos espaços simulados, cada um desempenhando um papel específico. “Temos a Prefeitura, onde os alunos aprenderão sobre normas e regulamentos, o Banco, que proporcionará experiências financeiras, o Hospital, onde a vivência lúdica será o foco, e a Loja, onde ações de compra e venda serão praticadas pelos próprios alunos”, detalha Cecília.

As funções de bancários e vendedores da Loja ficarão a cargo dos alunos do 4º e 5º ano, que trabalharão em regime de escala durante o recreio, por períodos de 15 minutos. “Essa dinâmica permite que os alunos assumam papéis, desenvolvam habilidades e compreendam como as instituições funcionam”, destaca a Diretora Pedagógica.

A origem da ideia do projeto remonta ao desejo do mantenedor e professor, Júlio Abdalla, de preparar as crianças para a convivência social colaborativa e respeitosa. “Pensamos no projeto como uma oportunidade de inovar e potencializar o aprendizado dos nossos estudantes, a partir de vivências relacionadas ao cotidiano, promovendo atividades que desenvolvam-os como cidadãos conscientes e com senso de coletividade.”

O projeto Gaba City tem diversos objetivos, entre eles simular o cotidiano de uma cidade, familiarizar os alunos com o processo de eleição democrática e desenvolver habilidades financeiras e cidadãs. “Queremos que os alunos saibam planejar decisões financeiras, promovam relações respeitosas e disseminem o conhecimento adquirido para suas famílias”, comenta Cecília. “A Gaba City proporcionará um ambiente onde as crianças poderão exercer a cidadania, observar o funcionamento de órgãos públicos ‘Gaba’, organizados por elas mesmas, e tomar decisões financeiras conscientes”, complementa a diretora.

As habilidades que podem ser adquiridas pelos alunos, no âmbito do projeto, são abrangentes. Através da Gaba City, eles podem desenvolver o pensamento crítico, aprimorar as habilidades de comunicação e planejamento, e aprofundar suas capacidades de raciocínio lógico-matemático, entre outras.

Quanto à inserção do projeto na rotina escolar, a parte conceitual será ministrada durante as aulas de Cultura e Cidadania, e a parte prática será vivenciada na própria Gaba City, enriquecendo assim a experiência educacional dos alunos.

O projeto Gaba City é um piloto que passará pelo crivo do Núcleo Pedagógico, trazendo um conceito inovador com foco na formação integral dos alunos, proporcionando uma nova dimensão ao aprendizado, na instituição.