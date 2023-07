Governo de Minas abre vagas para aulas de reforço escolar na Rede Estadual de Ensino

Projeto de aprendizagem realizado nas escolas é direcionado a crianças e adolescentes de todo o estado; novas turmas começam em 1/8

Fazer com que os estudantes de Minas Gerais aprendam e assimilem todo o conteúdo das matérias dadas em sala de aula, e ajudá-los com aulas gratuitas de reforço escolar estão entre as propostas do projeto Reforço Escolar, do Governo de Minas.

Desenvolvida no primeiro e no segundo semestres, a iniciativa está com inscrições abertas. Para participar, estudantes que obtiveram notas inferiores a 60% em três ou mais componentes curriculares no primeiro bimestre de 2023 devem levar autorização dos pais à unidade escolar.

A mãe Eliza Candeo Cordeiro acorda cedo o estudante Arthur Guilherme, de 11 anos, para ir à Escola Estadual João Rezende, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O estudante está no sexto ano do ensino fundamental, no turno da tarde, mas frequenta a escola também no período da manhã para as aulas de reforço escolar. Segundo ela, o garoto vai animado e já apresentou melhoras significativas no desempenho escolar.

Arthur faz parte das ações de fortalecimento das aprendizagens realizadas pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) que, agora, prevê a segunda entrada de estudantes no Reforço Escolar. As unidades de ensino de toda a rede têm até 17/7 para confirmar as novas turmas.



A SEE ressalta a importância da adesão das famílias, pois é necessária a autorização escrita dos pais para que crianças e adolescentes possam participar. O início das aulas da segunda entrada do Reforço Escolar será em 1/8.

Público

“Arthur faz questão de ir ao reforço escolar. No dia anterior até dorme mais cedo. Estamos muito satisfeitos com o resultado. Ele desenvolveu não só os conteúdos de português e matemática como até a letra, que antes era muito feia, melhorou. Vou mantê-lo enturmado, porque ele mesmo viu o quanto foi bom e quer continuar”, conta Eliza.

Loislane Martins da Cruz, de 16 anos, estudante do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Ângelo de Miranda, de Serra Azul de Minas, pertencente à Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Diamantina, segue frequentando as aulas do reforço escolar. “Eu tenho muita dificuldade em matemática. Entrei com nota 15 e agora, após esses meses de aulas, fechei o bimestre com 22. Sempre falo para os colegas como está sendo bom pra mim, até para incentivá-los a frequentar também”, conta a estudante, que também pretende se manter enturmada.

Metodologias diferenciadas

O Reforço Escolar é um projeto de aprendizagem e utiliza o plano de curso da SEE/MG como matriz de referência. Os professores do reforço escolar da primeira e da segunda entrada irão, neste terceiro bimestre, trabalhar as habilidades previstas para o primeiro e segundo bimestre.

O professor planeja as aulas do reforço escolar utilizando metodologias diferenciadas com o objetivo de serem trabalhadas com os estudantes que não consolidaram as habilidades e competências para o seu ano de escolaridade.

O projeto também adota estratégias metodológicas que possam atender aos estudantes com diferentes necessidades e ritmos de aprendizagem.

A utilização das metodologias ativas é essencial, pois torna o processo de aprendizagem mais dinâmico, contextualizado e colaborativo.

Agência Minas