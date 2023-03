Letieris Leite interpreta Moacir Santos

No Improviso desta semana, o maestro baiano Letieris Leite apresenta a sua leitura radical para da obra do maestro pernambucano Moacir Santos. Um fantástico encontro musical de dois dos grandes mestres do jazz brasileiro.

Vamos ouvir os arranjos que Letieris Leite escreveu para sua Orkestra Rumpilezz interpretar no disco Moacir de Todos os Santos, de 2022. Nesse trabalho, Letieris Leite conduz conduz a orquestra pelos temas que Moacir Santos escreveu para o álbum Coisas, de 1965, que é referência no jazz brasileiro. Ouviremos também o próprio Moacir Santos interpretando algumas de suas coisas.

Coisas era como Moacir Santos costumava chamar suas composições, quando falava delas para os amigos. “Escuta aqui, essa coisa que eu escrevi”, ele dizia. Daí, como na denominação das músicas clássicas, ele resolveu nomear suas composições como Coisa n.o 1, Coisa n.o 2 etc.

Letieris Leite, apaixonado pela cultura afro-baiana, trouxe para o jazz brasileiro o universo percussivo dos atabaques do candomblé. A inspiração nos orixás do candomblé é, também, a grande força nas composições de Moacir Santos. A interpretação da Orkestra Rumpilezz radicalizada ainda mais esse o universo musical.

Moacir de Todos os Santos foi o último trabalho legado por Letieris Leite, falecido, em 2021, com apenas 61 anos de idade, vítima da pandemia de covid-19. Moacir Santos faleceu em 2006, aos 80 anos, em Pasadena, no Estados Unidos, onde morava desde 1967.

Seleção



1 – Coisa n.o 4

2 – Coisa n.o 7

3 – Monólogo

4 – Nanã (Coisa n.o5)

5 – Coisa n.o 1

6 – Mother Iracema

7 – April Child

8 – Coisa n.o 2

9 – Luanne

10 – Coisa n.o 9