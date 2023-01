LULA quer ACABAR com escolas Cívico-Militares; entenda

Por Devair G. Oliveira

Nesta reportagem, vamos conversar com Kelma Costa vice-presidente do Instituto Cívico-Militar Olavo Bilac de Juiz de Fora.

Segundo informa Kelma Costa, durante o governo Bolsonaro foi implementado o programa de escolas Cívico-Militares. No entanto, com a eleição do novo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, este programa pode deixar de existir.

“No entanto, existem apoiadores do programa e estes devem reagir caso o programa venha ser desativado. Isto porque, várias cidades brasileiras já adotaram o modelo. Sendo assim, mesmo que o novo governo desative o programa, gestões que apoiam o modelo das escolas Cívico-Militares devem manter o modelo”. Explica a vice-presidente.

Segundo Kelma a preocupação dos pais é imensa, pois o programa é sucesso em todas as escolas em que fora adotado, em várias cidades onde o projeto foi adotado grupo de pais que mantem seus filhos em escola Cívico Militar já se mobiliza para reivindicar a manutenção do programa. Kelma Costa líder comunitária que a mais de 20 anos vem dedicando e desenvolvendo bons trabalhos junto à comunidade.

“É início de um novo governo e ainda não temos nada de concreto, mas alguns jornais já noticiaram que é intenção do governo Lula de acabar com o programa. Nós iremos conversar com as autoridades da educação sobre o assunto, pois o programa das escolas Cívico Militares é muito aceito pela comunidade e os números podem afirmar o sucesso do programa. Veja isso: em uma reunião que participei sobre as ações do programa ouvi de uma mãe que declarou que seu filho tinha muitos problemas de indisciplina no colégio e de convivência em casa, depois de ter sido expulso de duas escolas resolveu matricula-lo numa escola Cívico Militar e para sua alegria o comportamento de seu filho foi transformado e acabou os problemas e hoje ele é um orgulho”. Comenta Kelma.

Kelma Costa participou, idealizou e organizou diversas audiências públicas no Congresso Nacional em prol da família, das Forças Armadas, Polícia Militar e Bombeiros.

Formada pela ADESG (Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra), no curso de Política Estratégica em 2013 foi reconhecida pela ONU como Alta Comissária dos Direitos Humanos em solenidade realizada em setembro de 2016 em Brasília; recebeu também, na mesma data o título de Amiga das Forças Armadas, Radialista e Cristã. Kelma Costa tomou posse em 04/12/2020 na ABEMIL ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO-MILITAR.

EM 2021 KELMA COSTA, tomou posse como vice-presidente do Instituto Cívico-Militar Olavo Bilac.