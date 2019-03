Manhuaçu: Alunos da rede municipal de Manhuaçu terão Letramento em Programação

Manhuaçu é a primeira cidade em Minas Gerais a firmar convênio com o Instituto Ayrton Senna e o Centro Universitário UNIFACIG para a implantação do Projeto de Letramento em Programação em escolas da rede municipal

A Prefeita Cici Magalhães assinou o Acordo de Cooperação Técnica, juntamente com o representante do Instituto Ayrton Senna, Adelmo Antônio da Silva Eloy, e o Reitor do Centro Universitário UNIFACIG, Thales Hannas, na tarde desta segunda-feira, 18/03. Também presentes, a Secretária Municipal de Educação, Luizaura Januário de Oliveira Ferreira; Diretora M. de Educação, Dilma Resende; Diretoras das escolas municipais atendidas nesta primeira fase do projeto: Eliane Faustino Knupp (EM Petrina Maria da Conceição), Andréia de Lima (EM São Vicente de Paulo) e Amélia Delôgo (EM Sônia Maria Batista da Silva); Pedagoga da Secretaria de Educação, Lenir Andrade de Miranda; Coordenadora do Projeto na UNIFACIG, Andréia Almeida Mendes, e a Coordenadora do curso de Análise de Sistemas do centro universitário, Luciana Rocha Cardoso.

O Instituto Ayrton Senna propõe o uso do computador como ferramenta poderosa para estimular o desenvolvimento.

A instituição realiza o programa com o objetivo de dar oportunidade para os estudantes desenvolverem competências de resolução de problemas, criatividade, colaboração e comunicação – habilidades essenciais para a vida atualmente, contribuindo para educação integral de crianças e jovens.

O Centro Universitário UNIFACIG firma-se também como parceiro estratégico para a criação de um polo regional do Letramento em Programação na Região Sudeste do Brasil.

Nesta primeira fase, serão atendidas duzentas crianças que cursam o 4º e o 5º ano do ensino fundamental das escolas municipais dos Bairros Santa Luzia, Petrina e São Francisco de Assis/ Nossa Senhora Aparecida. O documento assinado tem vigência até 31/12/2020.

A capacitação dos professores e equipe pedagógica começou nesta terça-feira, 19, no auditório do Campus Ilha de Excelência da UNIFACIG, no B. Coqueiro. Ao todo, ocorrerão nove treinamentos durante o ano. Também é prevista a realização de feira com trabalhos dos alunos no encerramento de cada ano letivo.

De acordo com Adelmo, do Instituto Ayrton Senna, ‘mais do que jogar um jogo, as crianças vão criá-lo; mais do que assistir uma animação, elas poderão crias suas histórias virtuais, assumindo um papel de maior protagonismo no mundo digital, a partir de atividades lúdicas, introdutórias, abrindo espaço para um caminho que poderá ser trilhado ao longo dos anos, e, até ter uma carreira em tecnologias e trabalhar com programação de computadores’.

Andréia Almeida, Coordenadora do Projeto na UNIFACIG, destaca que a atuação do centro universitário será capacitar os professores para que eles possam replicar este conhecimento em sala de aula. ‘É um projeto inovador. Esta geração é acostumada com a tecnologia como um todo, e, agora, eles desenvolverão habilidades e competências que até então não tinham. Com isto, eles terão mais chances no mercado de trabalho’, mencionou.

A Prefeita Cici Magalhães falou da satisfação de Manhuaçu se destacar na vanguarda deste projeto em Minas Gerais. ‘Ficamos muito felizes em implantar este projeto, atendendo às crianças e adolescentes de escolas municipais. Além de pioneira no Estado, Manhuaçu é a segunda em toda a região Sudeste a firmar este convênio com o renomado Instituto Ayrton Senna e o Centro Universitário UNIFACIG. Entendemos que seja um importante avanço para o aprendizado, e, a possibilidade de novos horizontes para estes alunos e seus familiares’.

Secretaria de Comunicação Social de Manhuaçu