Municípios podem se inscrever para Jornada do Patrimônio Cultural de MG

Formulário de adesão pode ser preenchido até 10/8. Ação promovida pelo Iepha-MG está em sua oitava edição

As inscrições para a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais estão abertas desta segunda-feira (26//7) até 10/8, com formulário de adesão disponível no site do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico – Iepha/MG. O preenchimento no prazo é obrigatório para municípios interessados em aderir ao evento.

As possibilidades de participação incluem realização de exposições, feiras, festivais, apresentações artísticas, seminários, encontros de grupos e culturas populares (capoeira, catira, congado, folia de reis e reinado, por exemplo), além de visitas guiadas, publicações, atividades de mediação e educação patrimonial, entre outras atividades que se relacionem com a preservação do patrimônio de cada cidade. Clique aqui e acesse o regulamento.

A participação é aberta a todos os interessados em propor ações relacionadas à salvaguarda do patrimônio cultural. As atividades culturais propostas passarão pela avaliação da comissão organizadora da Jornada do Patrimônio Cultural.

O tema

O tema da edição 2021 é Caminhos do Patrimônio: contemporaneidade e novos horizontes, em comemoração ao Dia do Patrimônio Cultural, aos 50 anos do Iepha-MG e aos 25 anos do ICMS Patrimônio Cultural.

Entre os objetivos da Jornada está a proposição de ações educativas e de difusão do patrimônio cultural. O evento também procura promover reflexões sobre a trajetória das políticas públicas do patrimônio cultural, além dos temas novos patrimônios e novas tecnologias e lugares de memória.

As atividades podem ser realizadas de forma virtual ou presencial, levando sempre em consideração os protocolos sanitários em prevenção à covid-19 adotados por cada município. Por conta da pandemia, diversas ações também tiveram de se reinventar para a programação.

“Vivemos tempos de mudanças rápidas e ainda em aceleração. Neste contexto, a valoração do patrimônio cultural se torna, a cada dia, mais relevante para a manutenção da diversidade frente ao poder homogeneizador do mundo contemporâneo. As Jornadas, como parte da solução criativa ao isolamento imposto, fazem com que a ação de cada comunidade transborde seu território, revelando as diversas faces de Minas Gerais”, ressalta o presidente do Iepha-MG, Felipe Pires.

Os municípios que tiverem sua adesão à Jornada homologada e que comprovarem a realização das ações conforme a Deliberação Normativa do Conep terão direito à pontuação no programa ICMS Patrimônio Cultural.

Um guia on-line, com todas as atividades, será disponibilizado no site do Iepha-MG a partir de 17/8.

A Jornada

A Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais é realizada desde 2009, inspirada pela Journées du Patrimoine, da França. Desde então, o evento anual ocorre em um final de semana de mobilização popular em torno da valorização e preservação do patrimônio.

Nas últimas edições, mais de 1,5 mil proponentes promoveram cerca de 3,5 mil ações, abordando diferentes temas sobre o patrimônio cultural.

A iniciativa já contou com a participação de mais de 600 municípios.

Informações sobre como participar da 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais estão disponíveis no site do Iepha-MG.

Serviço

Inscrição para a 8ª Jornada do Patrimônio Cultural de Minas Gerais

Data: de 26/7 a 10/8/2021

Onde: site do Iepha-MG – www.iepha.mg.gov.br

Agência Minas