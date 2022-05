Prefeitura de Manhuaçu abre credenciamento para oficineiros do CRAS

Está aberto o Edital de Credenciamento de Oficineiros para atuarem no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do CRAS. As oficinas serão ofertadas em instituições, associações de bairros e distritos do município.

O edital contempla as seguintes áreas: dança; grafiti / desenho e lettering; pintura em tecido; atividades físicas; artes marciais; maquiagem, design de sobrancelhas e pigmentação; percussão; e violão. A remuneração por hora aula varia entre R$ 30,00 e R$ 40,00, cada oficina tem uma carga horária de 20 horas semanais.

O credenciamento será a partir do dia 16 de maio, na sede da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, de segunda a sexta-feira, de 09 às 12 e de 13 às 16 horas.

O edital completo pode ser conferido em www.manhuacu.mg.gov.br

SECOM Prefeitura de Manhuaçu