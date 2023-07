Professores de Minas Gerais podem se inscrever para pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica

Com inscrições abertas até 17/7, iniciativa gratuita do MEC destina cem vagas a docentes que lecionam no estado

Professores graduados de todas as áreas de conhecimento, que atuam em Minas Gerais, podem se inscrever no curso de especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT) até o dia 17/7. A pós-graduação gratuita é ofertada pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), por meio do programa Novos Caminhos, do Ministério da Educação (MEC). As inscrições para as cem vagas destinadas a docentes de Minas Gerais podem ser realizadas por meio deste link.

O curso, oferecido na modalidade a distância, tem duração de um ano e visa capacitar profissionais que atuam ou desejam atuar nas ofertas da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente para os cursos técnicos de nível médio, além de estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre a EPT como campo de estudo.

As aulas têm previsão de início em setembro deste ano. Além do aprendizado via Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), está previsto um encontro presencial para finalização do curso na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, com data ainda a definir.

O processo seletivo será conduzido por uma Comissão Organizadora do Ifes, designada especificamente para a seleção. Candidatos interessados podem consultar o Edital 50/2023 e enviar quaisquer dúvidas no email: [email protected].

Agência Minas