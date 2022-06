Quais os cursos profissionalizantes mais procurados em 2022?

Todo mundo que está procurando um novo emprego ou mesmo uma recolocação no mercado de trabalho, sabe que antes de conseguir uma boa vaga o melhor a se fazer é se especializar em alguma área, de preferência alguma que possa realmente valer todo o esforço necessário para poder ter um curso profissionalizante no currículo.

E é exatamente por isso que muitas pessoas demoram para decidir, porque muitas vezes não é fácil tomar a decisão de qual carreiras vamos seguir, em qual curso você vai colocar dinheiro e tempo para depois se aventurar no mercado.

Tempo e dinheiro são fundamentais, e sabendo disso as pessoas querem ser certeiras de onde vão mirar, e aí nesse caos o melhor é seguir o fluxo do mercado. Sempre existem aquelas vagas que são as mais procuradas, principalmente porque as pessoas sabem quais setores vão mais estar contratando em um futuro próximo.

E para ajudar você nesse processo e não jogar dinheiro fora, nós vamos listar os cursos profissionalizantes mais procurados do ano, e te dar várias opções de cursos para você saber para onde o seu caminho profissional pode se direcionar.

Segurança do trabalho

Existem algumas áreas que estão sempre necessitando de novos profissionais, e sempre de profissionais que estejam totalmente antenados nas novas tecnologias e tudo o que tem surgido de novo na área, afinal, existem áreas que sempre precisam ser atualizadas conforme o tempo passa, e a área de Segurança do Trabalho se encaixa nesse perfil.

Como as empresas estão sempre evoluindo a sua forma de produzir, a forma de se tornar o trabalho seguro também precisa evoluir.

E com a tecnologia evoluindo a todo vapor, esse tipo de cargo tem precisado evoluir junto, e com muitos profissionais ficando para trás, as empresas vão dar prioridade para aquele que saiba mais sobre a profissão hoje em dia.

Recursos humanos

Outra área que está passando por constantes evoluções e vai ter uma demanda por profissionais atualizados é o setor de RH. Isso porque as empresas hoje em dia se apoiam cada vez mais nesses profissionais para tornar a vida do funcionário junto de sua empresa mais amigável e mais saudável, e isso passa diretamente por esse cargo.

Por conta disso, as empresas estão cada vez mais optando por profissionais recém-formados, que estão atualizados com o mundo e como ele é hoje, fazendo com que seja uma ótima oportunidade correr atrás desse tipo de formação profissionalizante.

Inglês

Vamos supor que você já até tenha alguma outra formação, mas está procurando subir de cargo. Nesse caso, nada te manda mais para cima do que estar em harmonia com o mundo empresarial, e nesse caso o inglês faz isso por você.

Não existe dúvida alguma que hoje o inglês é a língua falada por todos depois de sua língua nativa, e consequentemente é também a língua que todo mundo que trabalha em empresas gigantes fala, então se você quer ir alto dentro da firma onde você trabalha, ou quer chegar já com um cargo legal em alguma, você definitivamente deve aprender a língua da rainha através de um curso profissionalizante.

Logística

Ainda dentro do mundo empresarial, as pessoas que trabalham com logística são sempre necessárias, e isso também tem ligação direta com como as empresas têm evoluído atualmente.

As grandes empresas pagam salários muito altos a profissionais desse ramo justamente porque eles acabam tendo um trabalho muito grande nelas. Os setores de uma empresa gigantesca que precisam de profissionais de logística são muitos, e por conta disso o número de vagas nesse meio acaba sendo alto, e pelo o que tudo indica, isso só tende a crescer mais, e consequentemente mais vagas vão surgir.

Marketing

Pode parecer óbvio, mas uma das áreas que está sempre com uma alta rotação e profissionais é a área de marketing. Com advento da internet e a popularização das redes sociais, o trabalho de alguém nessa área não para de evoluir, e dessa forma novas vagas sempre acabam se formando.

O profissional de marketing que aprender a trabalhar usando a internet como ferramenta vai estar bem a frente, em como entender o mundo moderno e a cabeça das pessoas que vão olhar para o seu trabalho, algo que é muito valorizado pelas empresas em geral.

Estética

O mundo da estética é extremamente vasto, e existem muitas áreas em que uma pessoa pode trabalhar. Desde as tecnologias que cada dia evolui mais para poder cuidar das pessoas até também a parte mais técnica do trabalho, como aplicação de botox e outros procedimentos.

Esse é um mercado que sempre movimenta muito dinheiro, e, portanto, acaba sendo ótimo para quem quer encontrar um lugar no mercado de trabalho que seja bem remunerado e tenha um contato mais humano, já que quase sempre o profissional vai lidar com pessoas querendo melhorar sua qualidade de vida.