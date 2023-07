Recesso das escolas estaduais de Minas começou hoje (17/7)

Estudantes terão duas semanas de descanso; atividades serão retomadas em 1/8/2023

O recesso escolar da rede estadual de ensino começa nesta segunda-feira (17/7), conforme definido pelo Calendário Escolar 2023 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG). Alunos e professores das instituições da rede terão duas semanas de descanso. As aulas serão retomadas em 1/8, terça-feira.

No período de 17 a 31/7, os cerca de 1,6 milhão de estudantes matriculados nas escolas estaduais terão a oportunidade de fazer uma pausa nas atividades escolares e aproveitar alguns dias de descanso, para retornarem renovados e com dedicação total aos estudos.

Segundo semestre

A partir de 1/8, já no segundo semestre letivo, as escolas retomarão as atividades normais. De acordo com o Calendário Escolar, este ano ainda terá dois sábados letivos, nos dias 16/9 e 18/11.

Em outubro, na semana das crianças, as instituições estaduais terão um outro recesso. Está previsto no calendário que nos dias 9 a 13/10 não haverá aulas.

O segundo semestre letivo termina em 20/12. Após essa data, nos dias 21 e 22 do referido mês, escolas ainda vão promover atividades e estudos independentes de recuperação para estudantes que tiveram dificuldades com os conteúdos ministrados ao longo do ano e ficaram abaixo da média de notas.

Se Liga na Educação

Em 13/7, estudantes e a diretora da Escola Estadual Celso Machado, em Belo Horizonte, receberam a equipe do programa Se Liga na Educação, da Rede Minas, para participar do último quadro Tira-Dúvidas do semestre, transmitido ao vivo. Estudantes dos ensinos fundamental e médio da instituição participaram do quadro e fizeram perguntas da área de biológicas.

O Tira-dúvidas tem blocos onde os professores respondem às dúvidas dos estudantes relacionadas às aulas exibidas na Rede Minas naquele dia. As perguntas podem ser enviadas para o programa via aplicativo de mensagem ou até mesmo por telefone fixo.

Durante o período do recesso escolar, o Se Liga na Educação fará a reapresentação de aulas que já foram ao ar. As reprises vão desta segunda até 31/7. Os estudantes podem aproveitar essa representação para rever conteúdos e atividades e refrescar a memória para os dois últimos bimestres. As aulas inéditas também retornam em 1/8. O Se Liga na Educação é transmitido pela Rede Minas e pelo canal da emissora no Youtube. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30.

Agência Minas