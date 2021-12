Uniformes de trabalho: saiba o que levar em conta na hora da escolha

O mercado de uniformes de trabalho está evoluindo assim como a área de brindes personalizados. Além dos uniformes sociais e casuais, é possível encontrar modelos criativos, com logos, cores e designs diferentes do formato tradicional.

Diante de tantas opções disponíveis no setor, fica mais complicado escolher o melhor modelo para a sua empresa, não é mesmo? Pensando nisso, listamos diversas dicas que ajudam nesse processo. Após a leitura deste conteúdo, será mais fácil tomar uma decisão em sua empresa. Acompanhe!

Conheça as necessidades da empresa

Conhecer as necessidades da sua organização é o primeiro passo para acertar na escolha do uniforme da empresa. Afinal, o modelo que é utilizado em uma padaria, por exemplo, será diferente do que o escolhido em uma farmácia ou fábrica.

A escolha dependerá da área em que seu empreendimento atua. Conforme o segmento, é importante analisar questões, como: o tecido mais confortável para os membros do time, segurança, praticidade do uniforme e a padronização.

Descubra a personalidade do seu negócio

O próximo passo é descobrir qual é a personalidade do seu empreendimento, isto é: se ele deseja transmitir uma imagem mais descontraída, talvez, um uniforme com cores quentes (vermelho, laranja e amarelo) pode ser o mais indicado.

Se você pretende fabricar um uniforme para cada área da organização, lembre-se de manter a padronização entre eles. Dessa forma, os clientes terão mais facilidade para descobrir quem são as pessoas que fazem parte da equipe da sua empresa.

Neste momento, também é indicado definir questões, como: modelo, tecido e a cor do uniforme de trabalho.

Modelo: precisa estar alinhado com o perfil da marca. Ambientes formais pedem camisetas sociais. Já nos locais mais descontraídos, camisetas tradicionais são bem-vindas;

Paleta de cores: escolha aquelas que combinam com a identidade visual da marca. Opte pelo equilíbrio entre as cores. Tonalidades chamativas ou muito coloridas podem causar estranhamento com parte do público;

Tecidos: opte por tecidos que estão relacionados com a área de atuação da empresa e as necessidades dos colaboradores. A rotina dos funcionários é agitada? Então, dê preferência para tecidos grossos e resistentes. A temperatura no local de trabalho é alta? Escolha tecidos leves e que facilitem a respiração da pele.

Opte por fornecedores de qualidade

Por fim, e não menos importante, opte por fornecedores de qualidade na hora de produzir os uniformes da sua empresa. Uma dica interessante é fazer uma pesquisa intensa na internet para conhecer a reputação do negócio. Vale procurar opiniões dos clientes em redes sociais e em sites, como o Reclame Aqui.

Na hora do atendimento, responda todos os questionamentos em relação ao período de entrega das peças, valor do frete, formas de pagamento, entre outras questões.

O mais indicado é contar com o apoio de uma empresa que seja experiente no assunto. Dessa forma, não será necessário gastar tempo e dinheiro para contratar os serviços de designer, uma vez que ela já conta com esse tipo de profissional na equipe. Assim, você garante qualidade, eficiência e economia em um único lugar.

A escolha de uniformes de qualidade traz diversos benefícios para a empresa, como: garantia de segurança dos colaboradores, facilita o contato com o consumidor, ajuda a transmitir a identidade visual do negócio, entre outros. Por isso, tenha atenção com todos os detalhes mencionados e tome uma decisão mais assertiva.

Após descobrir o que levar em consideração na hora de escolher uniformes de trabalho, siga-nos nas redes sociais e descubra outras dicas que impactam nos resultados do seu empreendimento.