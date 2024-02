A operadora de planos de saúde é a nova marca que vai estampar a camisa alvinegra

‌O Atlético-MG inicia a temporada de 2024 com novidades. Nesta quarta-feira (31/01), o clube alvinegro anunciou a operadora de planos de saúde You Saúde como a nova patrocinadora. A marca vai estampar o uniforme dos jogadores até o final de 2025.

A nova patrocinadora já tem data marcada para sua estreia no uniforme do clube. Será neste sábado (03/02), no clássico contra o Cruzeiro, na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Camilla Bastos, diretora de marketing da You Saúde, enxerga a parceria como um dos principais feitos da empresa, que chegou ao mercado em 2020 trazendo uma nova opção de plano de saúde no Brasil.

“Estamos orgulhosos em fechar essa parceria com o gigante Clube Atlético Mineiro. Tenho a certeza de que estamos no caminho certo. Somos um grupo coeso, dedicado a cuidar o melhor possível de cada parceiro, beneficiário e colaborador. É isso que nos torna um diferencial entre os planos de saúde”, celebra Camilla.

Esse projeto é mais uma grande realização da You Saúde. Em 2023, com apenas três anos após o seu lançamento, a empresa foi reconhecida como um ambiente saudável de trabalho pelo Great Place to Work. Além disso, foi vencedora da 2ª edição do Ranking de Negócios em Expansão, promovida pela revista Exame.