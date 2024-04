Atlético-MG conquista penta contra o Cruzeiro após 42 anos e mantém hegemonia no Mineiro

Galo confirma título pela quinta vez consecutiva em vitória diante do rival no Mineirão lotado somente com torcida adversária

O Atlético-MG segue no topo do futebol mineiro. Neste domingo, o Galo bateu o Cruzeiro por 3 a 1 e conquistou o pentacampeonato mineiro após 42 anos sem alcançar essa marca. Cinco títulos seguidos, em 18 finais ininterruptas.

O Atlético repetiu o feito – de conquistar cinco títulos seguidos – pela terceira vez em sua história. A última vez foi em 1982. Em geração comandada por Reinaldo, o Alvinegro chegou a ser hexacampeonato – a maior sequência de conquistas do futebol mineiro.

A sequência atual iniciou um ano antes da chegada de Hulk. Com a camisa 7, o Atlético construiu a hegemonia ao bater América-MG (2021), Cruzeiro (2022), América-MG (2023) e, agora, o Cruzeiro (2024).

Essa foi a 18ª final de Mineiro seguida disputada pelo Atlético. Desde 2007 o clube está sempre presente na decisão. Dessas, ganhou 11 vezes e terminou sete como vice.

A taça ajuda o Atlético abrir vantagem como o maior vencedor do estadual. Em toda história, o clube teve 49 títulos. O segundo na lista é o Cruzeiro, com 38.

Todos os campões do Mineiro