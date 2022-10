Boston City realiza peneira para atrair novos talentos para a base

Visando oportunizar jovens de Manhuaçu e região, o Boston City promove neste domingo, 16, uma peneira para atletas nascidos nos anos de 2008 e 2009. A seletiva acontece no Complexo Esportivo Boston City a partir das 8h.

As inscrições serão feitas na hora e é necessário trazer cópia do RG ou da certidão de nascimento e um atestado médico comprovando estar apto à prática do futebol com prazo máximo de 90 dias. Também é necessária a presença de um responsável para assinatura de um termo de responsabilidade. É totalmente gratuita.

O coordenador técnico do clube, Lucas Góes, destaca que toda a equipe estará de . “Estaremos avaliando os atletas com todo o nosso staff. Além dos treinadores de todas as categorias, nossos preparadores físicos, auxiliares técnicos e captadores também se farão presentes, dada a importância para que encontremos novos talentos”, reitera.

“Nós já estamos com uma procura bastante grande. Convido a todos os atletas nascidos nos anos de 2008 e 2009, todas as escolinhas, projetos, para participar deste grande evento. Esperamos vários atletas de toda a região apareçam, sejam avaliados de forma criteriosa, aproveite para jogar um bom futebol e venham jogar pelo Boston City no futuro”, ressalta Lucas Góes.

Os atletas devem vir com roupas para a prática do futebol, meião, caneleira e chuteira.

João Vitor Nunes