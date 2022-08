Boston City vai ao Triângulo Mineiro em busca de duas vitórias pelo sub-20

Serão 860km de viagem até Araguari onde o Boston City enfrenta a equipe da casa pela 14ª rodada do Campeonato Mineiro sub-20 neste domingo, 14. Na quarta-feira, 17, o Leão também enfrenta o Uberlândia, antes de retornar a Manhuaçu, jogo atrasado válido pela 12ª rodada.

O Boston City é o terceiro colocado na competição com 24 pontos em 12 jogos e quer manter a sequência positiva com 5 vitórias consecutivas. Desde que assumiu a equipe, o técnico Robson Silveira não perdeu nenhum jogo.

Ele fala sobre a preparação para um semana dura para a equipe. “A gente procurou fazer os trabalhos que não conseguiremos realizar durante a semana, com ótimos treinos. Colocamos tudo aquilo que queremos implantar dentro do jogo, espero que chegue lá no domingo e dê certo, porque a rapaziada vem conseguindo realizar o que a gente pede dentro dos jogos”, completou.

Os jogos no Triângulo Mineiro abrem uma sequência pesada para o Boston, que volta a jogar em Manhuaçu no domingo, 21, contra o Atlético-MG.