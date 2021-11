Brasileiro: Atlético-MG derrota Juventude e fica muito perto do título

Após este triunfo o líder Galo alcançou 74 pontos. Para o Jaconero o revés representou a permanência com 39 pontos, muito perto da zona do rebaixamento.

A vitória do Atlético-MG foi construída graças a dois gols de Hulk no segundo tempo, um deles em cobrança de pênalti. Com estes gols o atacante chegou ao total de 14 e assumiu a artilharia isolada da competição.

Vitória importante

Quem também alcançou uma vitória importante foi o Grêmio, que bateu a Chapecoense por 3 a 1. Com esta vitória o Tricolor alcançou os 35 pontos, e passa a vislumbrar a saída do Z4.

Os gols do Grêmio foram marcados por Thiago Santos, Lucas Silva e Laércio (contra). Já o gol contra de Bruno Cortez descontou para o Verdão do Oeste.

Triunfo no Castelão

Jogando no estádio do Castelão o Fortaleza superou o Palmeiras por 1 a 0 graças a gol de Robson.

Após o seu último jogo com a equipe principal antes da disputa da final da Taça Libertadores, o Verdão ficou na 3ª posição com 58 pontos. Já o Tricolor do Pici é o 4º após a vitória, com 52 pontos.