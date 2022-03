Carioca: Fluminense e Botafogo se enfrentam em busca de vaga na final

Após vencer por 1 a 0 o jogo de ida das semifinais, disputado na última segunda-feira (21) no estádio Nilton Santos, o Tricolor das Laranjeiras chega com uma ligeira vantagem na busca pela vaga para medir forças com o Flamengo na grande decisão.

Porém, mesmo com esta pequena vantagem, a equipe do Fluminense deve entrar em campo em busca de uma boa vitória que ajude a melhorar o clima da equipe com a torcida, prejudicado após a eliminação da Copa Libertadores. Segundo o volante André, o objetivo é vencer: “Estamos com uma vantagem boa. Já enfrentamos eles duas vezes esse ano, dois resultados positivos. Então creio que vamos entrar [em campo] para buscar outro resultado positivo e conquistar a vaga para a final”.

Para este jogo decisivo, o técnico Abel Braga ainda não deve contar com o retorno de um dos principais jogadores de sua equipe, o atacante Luiz Henrique, que ficou fora da primeira partida contra o Botafogo por causa de problemas físicos. Quem pode reaparecer, mesmo que no banco, é o artilheiro Fred, que se recuperou de uma lesão no músculo anterior da coxa direita.

Se o Fluminense tem dúvidas em seu ataque por conta de problemas físicos, o Botafogo terá uma mudança certa por um motivo bem diferente. O jovem Matheus Nascimento é ausência certa por causa de convocação para a seleção brasileira sub-20.

Segundo o técnico Lúcio Flávio, a ausência do atacante será sentida: “Para qualquer equipe, um jogador desse, decisivo, acaba fazendo falta”.

Porém, mesmo com este desfalque o torcedor Alvinegro vive um momento de euforia, em especial com a chegada de reforços importantes. Na última sexta (25) a equipe apresentou o principal deles, o meio-campista Patrick de Paula.

O jogador, que estava no Palmeiras, chega com o status de estrela, pois é a contratação mais cara da história do Botafogo. Apesar de não estar em campo neste domingo, pois só terá condição de jogo a partir de 10 de abril, Patrick de Paula é um estímulo a mais para a torcida Alvinegra esperar um futuro melhor.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Botafogo com a narração de André Marques, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: