Carlos Júnior é vice-campeão brasileiro na categoria Master de Jiu-Jitsu

O competidor manhuaçuense Carlos Júnior da Silva, da equipe Team Ballouto, do CTC/ Centro de Treinamento Cleiton Silva, subiu ao pódio no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2022, como Vice-campeão da categoria Master.

O Campeonato ocorre na cidade paulista de Barueri e prossegue até o final de semana, com categorias que englobam diferentes idades, do Pré-Mirim ao Master 7.

Para esta competição nacional, Carlos Júnior manteve intenso ritmo de treinos, em dupla jornada, além da experiência adquirida em sua carreira, já que é premiado em diversas e renomadas competições, tanto em Minas Gerais quanto em diversos outros Estados brasileiros.

Carlos Júnior destaca que este é o evento mais importante do país e um dos principais do mundo para esta modalidade esportiva.

A competição é organizada pela International BJJ Inc. em parceria com a International Brazilian Jiu-Jitsu Federation e com a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu.

O atleta manhuaçuense Carlos Júnior agradece aos amigos e empresários apoiadores, e, especialmente ao Professor Cleiton Silva e equipe do CTC.