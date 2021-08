CBF ajusta calendário para não desfalcar clubes de atletas convocados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta sexta-feira (13) uma mudança no calendário de jogos do futebol brasileiro.O objetivo é não desfalcar os clubes que tiveram atletas convocados para a seleção brasileira pelo técnico Tite para os jogos da próxima Data Fifa do mês de setembro: Palmeiras, com o goleiro Weverton, São Paulo, com o lateral Daniel Alves, Atlético-MG, com o lateral Guilherme Arana, e Flamengo, com o atacante Gabriel Barbosa e o meia Gabigol e Everton Ribeiro.

Assim, a entidade alterou datas de jogos das quartas de final e das semifinais da Copa do Brasil. O grupo de atletas convocado pelo comandante do selecionado nacional ficará à disposição da CBF entre 30 de agosto e 9 de setembro. Nesse período, serão realizadas três rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo do Catar (2022).

No dia 2 de setembro, o Brasil pega o Chile em Santiago. A Arena Neo Química, em São Paulo, receberá o clássico da seleção brasileira com a Argentina três dias depois, enquanto, no dia 9, o desafio será a equipe peruana, em Recife.

Com as modificações no calendário, apenas a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro ocorrerá durante uma Data Fifa. Mesmo assim, segundo a Diretoria de Competições da CBF, as partidas dos clubes que tiverem jogadores convocados serão adiadas, e as novas datas serão divulgadas posteriormente.

Já os confrontos de volta das quartas da final da Copa do Brasil estão marcados para o dia 15 de setembro. Os jogos da semifinal ocorrerão no período de 20 a 27 de outubro. As finais devem acontecer nos dias 8 e 12 de dezembro.