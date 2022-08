Com 6 vitórias seguidas, Boston City assume a liderança do Mineiro sub-20

Com a vitória de virada sobre o Araguari, fora de casa, por 2 a 1, o Boston City é o novo líder do Campeonato Mineiro sub-20.

A vitória foi suada. Aos 3 minutos de jogo Tiago abriu o placar para os donos da casa após cobrança de escanteio. Logo depois, aos 11 minutos, Rikelmi recebeu cruzamento na área de Cauã Rocha, dominou e bateu para empatar a partida.

O gol da virada saiu aos 43 do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Arian apareceu sozinho na área para dar números finais à partida.

Com o resultado, a classificação traz o Boston City como líder do campeonato, com 27 pontos, seguido pelo Betim com 26 e o Coimbra com 25.

O próximo confronto do Boston é contra o Uberlândia na quarta-feira às 10h. A partida acontece no CT Ninho do Periquito em Uberlândia.

João Vitor Nunes – Comunicação Boston City

Foto: Mateus Satler