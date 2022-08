Com a presença de Zico, No Mundo da Bola chega à edição 500

O programa no Mundo da Bola chega à edição de número 500 no próximo domingo (7) e quem é presenteado é o público. Para celebrar esta marca tão significativa, a mesa redonda receberá os irmãos Coimbra, Zico e Edu, que fizeram história no futebol brasileiro, destacadamente no Rio de Janeiro, e Zenon, que brilhou em clubes paulistas.

Zico é o maior ídolo do Flamengo, equipe na qual vestiu a camisa 10 e pela qual conquistou quatro títulos brasileiros, uma edição da Copa Libertadores e um Mundial Interclubes. Além disso, é o maior artilheiro da história do Maracanã, com 334 gols marcados no estádio.

Já Edu brilhou com a camisa do América, equipe na qual detém o posto de maior artilheiro da história. Já pela seleção, onde brilhou nos anos 1970, conquistou a Copa Rio Branco em 1967. Fora das quatro linhas, ele comandou a equipe canarinho em três amistosos, no ano de 1984.

O terceiro convidado é Zenon, que se destacou ajudando o Guarani a conquistar o Brasileiro de 1978. Depois ele seguiu para o Corinthians, conquistando um Bi do Campeonato Paulista. Zenon foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira e também foi bicampeão mineiro, defendendo o Atlético-MG.

O No Mundo da Bola, que é apresentado por Sergio Du Bocage e que conta com comentários de Márcio Guedes, vai ao ar todo domingo, a partir das 21h (horário de Brasília), na TV Brasil.