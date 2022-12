COMO SURGIU O APELIDO DE EDSON ARANTES DO NASCIMENTO, O PELÉ

Pelé faleceu na tarde desta quinta-feira, 29 de dezembro

Faleceu na tarde desta quinta-feira, 29, aos 82 anos, um dos grandes nomes do futebol, Pelé. O ex-jogador estava completando um mês de internação no dia de hoje, e se encontrava no Hospital Albert Einstein, em São Paulo .

O rei do futebol, que havia dado entrada no hospital no final de novembro para reavaliar o tratamento de quimioterapia a que era submetido, foi diagnosticado com uma infecção respiratória.

O famoso apelido

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido por Pelé, recebeu esse apelido ainda na infância. Isso pois, quando garoto, Pelé tinha o costume de assistir aos jogos em que seu pai estava participando.

Na época, o pai de Edson Arantes jogava pelo Vasco de São Lourenço, em Minas Gerais . Além da torcida que Pelé levantava para seu pai, o menino tinha grande admiração pelo goleiro do time, que era conhecido como “Bilé” .

Quando ia aos treinos do time mineiro, o rei do futebol costumava brincar no gol, e a cada chute que era defendido, gritava “Boa Bilé”, “Bilé” ou “Grande defesa Bilé”, conforme repercutiu o site Torcedores.com. Por ser ainda muito novo, porém -, o menino distorcia a pronúncia de “Bilé” e falava “Pilé”.

Pronúncia

Mas “Pilé” só passou a ser chamado oficialmente por Pelé, apelido conhecido hoje em dia, quando a família do ex-jogador se mudou para Bauru, cidade do interior de São Paulo.

Segundo Jorge, um tio do rei do futebol, por conta de seu forte sotaque mineiro, quando Edson falava “Pilé” as pessoas da região não entendiam, e foi assim que ele passou a ser chamado por “Pelé”.

Além disso, outra coisa que fez Edson consolidar seu apelido era uma brincadeira que um garoto, colega do ex-jogador, fazia. Para tentar provocá-lo, o menino chamava Edson de Pelé, e assim o nome ficou.

Falecimento

O rei do futebol faleceu em decorrência de uma falência de múltiplos órgãos , proveniente da progressão do câncer de cólon junto a seu prévio quadro clínico, segundo o boletim médico repercutido pela CNN Brasil.