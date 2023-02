Complexo Boston City FC terá base de apoio operacional da PM

A Polícia Militar de Manhuaçu inaugurou sua base de apoio operacional dentro do Complexo Boston City FC.

As chaves foram entregues pelas mãos do Presidente e CEO do clube, Renato Valentim, e esteve presente também o comandante do 11º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Tenente Coronel Luciano Reis.

“É com muita alegria que firmamos essa parceria e estamos à disposição da Polícia Militar. O Complexo é um espaço que será usado em prol da região de Manhuaçu e quanto mais autoridades estiverem no local, maior será a segurança para nossa população”, conta Renato Valentim.