Copa do Mundo do Catar 2022 “a maldição do gato”

Por Devair G. Oliveira

A seleção brasileira estava confiante e todos diziam confiante no “Hexa”, mas a seleção da Croácia, soube cozinhar em banho maria, para levar por uma disputa de pênaltis e memes estouraram nas redes sociais.

A tristeza do Brasil e os memes

O técnico Tite foi covarde e mostrou que não é líder, ao invés de ficar com os jogadores em campo, preferiu correr ao invés de enfrentar a derrota. Tite errou até na escalação dos jogadores para cobrar as penalidades, deixando Neymar por último que nem precisou de cobrar

A imprensa estrangeira dava o Brasil, talvez o principal candidato ao título da Copa do Mundo de 2022 no Catar, os argentinos não perderam a oportunidades.

Foi eliminado pela Croácia na definição da cobrança dos pênaltis, após ter empatado em 1 a 1 nos 120 minutos do tempo regulamentar e na prorrogação. Mais uma vez, o grande goleiro Dominik Livakovic, da seleção europeia, se tornou um herói com grandes defesas, assim como havia acontecido no jogo anterior contra o Japão.

A percepção que temos era que a Croácia entrou em campo trabalhando em uma cadencia bem lenta na esperança de não perder por muito e talvez levar a partida para a cobrança de pênaltis, com uma evidente diferença de potencial entre uma equipe e outra, o plano dos croatas deu resultado, tentando abrandar o adversário e com o seu goleiro que fez uma ótima partida e contribuiu para passar para os colegas confiança. O gol de Neymar colocou Croácia em desvantagem no placar e perto da eliminação, mas Bruno Petkovic fez o gol de empate e a passagem para os pênaltis já no finalzinho da prorrogação.

Com a eliminação logo gerou inúmeros memes e reações nas redes sociais. “Eu não posso acreditar” imediatamente viralizou no Twitter. E um personagem inesperado ganhou o papel principal: o gato que apareceu na coletiva de Vinicius Junior no início da semana e foi expulso de uma maneira bruta pelo assessor de imprensa.

E logo começaram aparecer os memes, não perdoaram os brasileiros. E “a maldição do gato” veio à tona, e até a “dança do Pombo” de Richarlison, Tite e todo o elenco pentacampeão, que tanta polêmica causou na vitória contra a Coreia do Sul, jogou contra eles.