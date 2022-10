Corredora de rua de Manhuaçu é campeã dos 104 KM da prova Ultra Imperial

Com o apoio da Prefeitura de Manhuaçu, através da Secretaria de Esporte e Lazer, e do Conselho Municipal de Esporte, a ultramaratonista Raquel Lacerda foi a grande campeã feminina dos 104 KM da prova Ultra Imperial, em Venda Nova do Imigrante (ES), no último sábado (8).

Ela completou a prova em pouco mais de 15 horas e 30 minutos, na modalidade solo. “Me preparei muito bem para completar essa prova. Principalmente o lado psicológico, que exige mais do que o desgaste físico. Tive todo o treinamento e alimentação adequados para conseguir este excelente resultado para a nossa cidade”, comemorou Raquel.

A atleta contou com a preparação do treinador Marcos. Ela também contou com o apoio do Cristiano e do seu esposo Lourenço Lacerda durante todo o percurso, para manter a hidratação e alimentação adequadas.

Ainda de acordo com Raquel, até os 50KM, o corpo reage bem à prova. Porém, após esse trajeto, o mental é que comanda. “Além do apoio do meu esposo e do Cristiano, contei com a ajuda do Rodrigo, um corredor do Rio de Janeiro. Um deu assistência ao outro e conseguimos completar a prova. Deus me deu muita força para concluir este trajeto”, finalizou Raquel.

A prova teve início em Venda Nova do Imigrante (ES) e chegada na cidade de Domingos Martins (ES). Foram disputadas modalidades solo, dupla, quarteto e sexteto.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu