Daniel Alves foi abandonado por todos e só um amigo vai visitá-lo na prisão, confira

Jogador está preso desde o dia 20 de janeiro e recebeu poucas visitas

Daniel Alves está preso desde o dia 20 de janeiro, enquanto aguarda o julgamento de seu caso na Espanha. O atleta é acusado de estuprar uma jovem em uma boate no fim do ano passado. Preso, o jogador, que era acostumado a uma vida rodeada de amigos e familiares fora da prisão, agora, só tem recebido a visita de uma pessoa.

Antes do divórcio, Joana Sanz visitou Daniel Alves por algumas vezes. Após a decisão, porém, a modelo decidiu se afastar do ex e, também, das redes sociais, devido aos ataques recebidos.

Agora, Daniel Alves só está sendo visitado pelo amigo Bruno Brasil. Ele, inclusive, estava com o jogador na noite do ocorrido na boate e teria tentado contado com a prima da vítima no dia seguinte. Bruno também esteve acompanhando Joana no reencontro da modelo com o jogador após o pedido de divórcio.

Daniel Alves promete provar inocência à Joana Sanz

Após o pedido de separação de Joana Sanz, Daniel Alves escreveu uma carta à Joana Sanz prometendo provar sua inocência no caso.

“Vou continuar lutando como sempre fiz, acreditando em mim mesmo com o apoio e a confiança de quem realmente sabe quem eu sou: lutarei até o fim com o amor incondicional de meus filhos, meus pais e os que continuam ao meu lado, para em breve provar minha inocência ao mundo inteiro”, escreveu o jogador na carta.