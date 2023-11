É OFICIAL, surpreendeu a todos na Toca: Ronaldo toma medida DRÁSTICA nos bastidores do Cruzeiro

Após invasão e violência na última rodada, Cruzeiro vive uma situação delicada no Campeonato Brasileiro após sequência negativa

Complicou a situação na Toca, o Cruzeiro vem de três derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o que acabou resultando na queda da equipe no Brasileiro. Atualmente ocupando a 17ª colocação com 37 pontos, a equipe mineira inicia a zona de rebaixamento da competição.

Diante da sequência negativa, a diretoria da Raposa optou pela saída de Zé Ricardo após dois meses no comando da equipe celeste. Após a derrota para o Coritiba, no último sábado (11), acabou perdendo a chance de, mesmo que de forma temporária, sair do Z-4.

A derrota que marcou a queda de Zé Ricardo do comando da equipe, marcou também uma invasão de torcedores aos gramados. Após os 46 minutos, quando Robson abriu o placar para o Coritiba, integrantes de organizadas do Cruzeiro invadiram o gramado.

Os jogadores conseguiram fugir para o vestiário. Mas, a situação acabou ganhando repercussão mundial, com países europeus e sul-americano tratando sobre o assunto. Diante de todo o ocorrido, a diretoria tomou uma decisão de forma imediata nos bastidores.

O Cruzeiro se antecipou e definiu prevendo que ocorra uma possível punição que origine em portões fechados nessa reta final de temporada, a Raposa suspendeu imediatamente a venda de ingressos para a partida contra o Vasco, no Mineirão, marcada para o próximo dia 22.

Vale destacar que o passaporte para os três últimos jogos como mandante, Vasco, Athletico-PR e Palmeiras, teve a venda suspensa. As comercializações dos ingressos iniciariam nesta segunda-feira (13), mas foi suspensa visando que o Clube possa sofrer uma punição no STJD.

A procuradoria ainda analisa as imagens e estuda o caso antes de preparar uma denúncia contra o Cruzeiro, conforme informações do portal GE. Em nota o Clube esclareceu sobre a situação: “O clube comunicará oficialmente sobre os desdobramentos quanto a comercialização de ingressos para as próximas partidas”.