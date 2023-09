Em dia de Brasil e Bolívia Neymar faz história superando Pelé como maior artilheiro

Por Devair G. Oliveira

Em noite histórica, Brasil goleia Bolívia na estreia do técnico Fernando Diniz, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (8), no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). O jogo foi válido pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Os gols da seleção brasileira foram marcados pelos atacantes Rodrygo, 2, Raphinha 1 e Neymar, que também marcou 2 e superou Pelé como o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols. O atacante Ábrego descontou pela Bolívia em um em contra-ataque.

O placar poderia ter sido maior se Neymar tivesse concluído um pênalti na primeira etapa.

Fernando Diniz estreou bem, mas este foi apenas o primeiro passo, outros testes mais fortes virão. Por enquanto, valeu.

O Brasil volta a campo pelas Eliminatórias na próxima terça-feira (12), às 23h, quando enfrenta o Peru, em Lima.