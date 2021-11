Enduro das Montanhas para o Mar recebe apoio do município e vai para o calendário oficial

Já estão em Guarapari desde o início da noite deste domingo, 31, os 280 trilheiros que participaram da 21ª edição do Enduro das montanhas para o mar. Embora tradicional, o desafio sobre motos nunca foi incluído no calendário de eventos culturais e turísticos do município de Manhuaçu. E foi este anúncio que o Prefeita Imaculada e o Secretário de Cultura e Turismo Silvério Afonso fizeram na manhã do sábado, 30, no momento em que os pilotos se preparavam para iniciar o percurso de quase 500 km entre os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Embora a Prefeitura de Manhuaçu já tenha apoiado o evento deste ano, ficou definido que para 2022 ele se torna oficial na programação do município. “É um evento grandioso e que traz pilotos de toda a parte. Temos relato de participação de trilheiros de várias regiões e que chegam em Manhuaçu com suas famílias no dia anterior, ocupam nossa rede hoteleira, consomem no nosso comércio, enfim, movimentam a cidade durante o evento. Além disso, Manhuaçu tem muita gente que pratica esse esporte e se dedica há muito tempo para tornar o Enduro das Montanhas Para o Mar esse grande movimento que é hoje”, destacou Silvério Afonso.

A largada, ocorrida no pátio do restaurante Café Park no bairro Bom Jardim começou com um café da manhã. Depois foi formada uma grande corrente de oração. Foi nesse momento que a prefeita Imaculada desejou boa sorte a todos e destacou a satisfação do município em colaborar para um evento que é tradicional. Ao lado da vereadora Eleonora Maira, ela também participou e se emocionou com os trilheiros durante os momentos de homenagens que marcaram a saída de Manhuaçu. Após esse momento foi só ronco de motores e adrenalina lá em cima. O primeiro dia do desafio terminou na cidade de Venda Nova do Imigrante, onde os pilotos descansaram na noite de sábado, para no domingo finalizaram o desafio na praia mais frequentada pelos mineiros, Guarapari-ES.

O apoio à 21ª edição foi possível através de emenda impositiva do vereador Rodrigo Júlio dos Santos com complemento do município.



SECOM Prefeitura de Manhuaçu