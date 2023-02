Equipe Sub-14 do Boston City FC Brasil inicia atividades

Com o objetivo na formação de atletas dentro do clube, o elenco Sub-14 do Boston City FC Brasil iniciou as atividades nessa segunda-feira (06 de fevereiro).

Nesse início, os jovens atletas farão treinos específicos para o desenvolvimento.

“Dentro de um processo de formação longitudinal, as categorias menores são as mais importantes nesse desenvolvimento. Quanto antes lançarmos os alicerces do alto rendimento físico, técnico, tático e mental/comportamental, de acordo com a idade biológica dos atletas, mais frutos esses atletas colherão no futuro. Portanto, a categoria Sub-14 é a mais importante do clube hoje, pois por meio dela estamos iniciando esse processo longitudinal”, explica Lucas Soares, treinador da categoria.

As atividades seguirão por toda a semana.

As equipes do Sub-17 e do Sub-20 também seguem com treinos diários.