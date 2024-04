Final do Campeonato de Bairros 2024 de Manhuaçu

Um grande público compareceu ao local para acompanhar as disputas pelo título de campeão das séries A e B do campeonato.

Um show de gols na grande final do Campeonato de Bairros 2024, realizada neste último sábado, 20 de abril, no Estádio Municipal Juscelino Kubitschek. Um grande público compareceu ao local para acompanhar as disputas pelo título de campeão das séries A e B do campeonato.

Na primeira partida, os times do São Vicente e Bom Jardim, se enfrentaram na final da série B. Com um placar de 3×3 no tempo regulamentar, a disputa foi para os pênaltis, terminando com a vitória do Bom Jardim que converteu 4 gols contra 2 do São Vicente. Também saíram do time do BJ o melhor goleiro e o artilheiro do campeonato, sendo Wellington do Amaral Gomes e Jefferson Aparecido Luiz de Alcântara, respectivamente.

Já no segundo jogo, foi a vez das equipes dos bairros Petrina e Santa Luzia se enfrentarem na final da série A. Numa partida bastante disputada, o show de gols continuou, terminando em 5×3 para o time do Santa Luzia, que pôde levantar a taça de campeão da competição. Assim como na série B, o time campeão também conquistou o título de melhor goleiro para Caleb Pereira Cassiano e a artilharia para o atacante Hitalo Henrique de Souza.

E foi das mãos da Prefeita Imaculada, juntamente com o Secretário de Esportes e Lazer, Victor Rocha, que os times receberam as premiações. “Temos investido e muito no esporte em Manhuaçu, com reforma de quadras, realizando competições e auxiliando os nossos atletas. Este é um campeonato tradicional e muito importante em nosso município, que mais uma vez está sendo realizado. Parabéns aos jogadores e as equipes pela conquista e também por darem um show não só de gols, mas de civilidade nas partidas”, destacou a Prefeita Imaculada.

O calendário esportivo de Manhuaçu não para e em breve mais uma competição de peso no futebol amador, segundo Victor Rocha. “Nosso trabalho tem sido intenso em movimentar a cidade com competições esportivas, em várias modalidades, envolvendo vários públicos. No próximo mês começamos mais um Campeonato Distrital, além de outros eventos como o JEM e o JEMG. Agradeço a minha equipe que conduziu este campeonato com seriedade e muito trabalho, as equipes por proporcionarem belas partidas e ao público, que compareceu em peso ao Estádio JK para torcer pelos times”.

