Fluminense joga bem e derrota o Olímpia por 2 a 0 no Maracanã

Tricolor abre boa vantagem na luta por vaga na semi da Libertadores

Com uma boa atuação diante de sua apaixonada torcida, que lotou o estádio do Maracanã, o Fluminense derrotou o Olimpia (Paraguai) por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (24), no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Desta forma o Tricolor volta a enfrentar os paraguaios, na próxima semana no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, com uma boa vantagem, conseguindo alcançar as semifinais da competição continental mesmo se vier a sofrer um revés por um gol de diferença.

Ao Olimpia resta vencer com uma vantagem de três ou mais gols de diferença para garantir a vaga nos 90 minutos, ou ao menos com uma vantagem de dois para levar a disputa para as penalidades máximas.

Diante de um adversário que entrou em campo com o claro objetivo de tentar sair com um empate fora de casa, o Fluminense mostrou paciência e maturidade para criar muitas oportunidades até furar a linha de cinco defensores do Olímpia.

Em um primeiro tempo no qual teve 77% de posse de bola, o Tricolor criou muitas oportunidades, em especial com o argentino Germán Cano, que ficou perto de marcar aos 14 e aos 33 minutos.

Mas o gol saiu apenas aos 42 minutos, e dos pés de um jogador que mais se dedica à defesa, o volante André. Após boa jogada de Diogo Barbosa, o lateral tocou para Keno, que encontrou Cano. O argentino então escorou para o camisa 7 do Flu, que bateu de fora da área e contou com um desvio para superar o goleiro Espínola.

Após o intervalo o técnico Fernando Diniz colocou o seu time mais para a frente, ao trocar o zagueiro Felipe Melo pelo volante Martinelli. E a aposta se mostrou acertada logo aos 13 minutos, quando Cano recebeu um passe alto de Martinelli e acertou um voleio de primeira para marcar um belo gol, que o levou à liderança da artilharia da atual edição da Libertadores.