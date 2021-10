FLUVASSAM – Um antigo clube de Manhuaçu que carregava o nome de três clubes

FLUVASAM – FLUMINENSE, VASCO E AMÉRICA.

As primeiras recordações da infância são a partir do ano de 1966, ano da Copa do Mundo na Inglaterra, onde os brasileiros davam como certa a conquista do tricampeonato mundial, na época tinha plásticos, adesivos e flâmulas com as inscrições “Tri O Canarinho” e na verdade esta copa foi o maior vexame do Brasil em Copas do Mundo.

Manhuaçu era bem menor, não havia asfalto na BR-262, dava para conhecer quase todo mundo da cidade. Ao iniciar o curso ginasial na Escola Normal Oficial, recebemos a notícia de que teríamos aula de educação física com o Sr. Rafael Isidoro pereira Filho, conhecido como Capitão Faé, pois chamava todos os alunos de capitão. Durante os exercícios, nós poupávamos para guardar as energias para o racha, que era apitado pelo Faé. Ele era o presidente da Liga Esportiva e o Estádio pertencia à liga.

O gramado não era nenhum destes tapetes de hoje, mas dava para a prática do esporte.

Havia em Manhuaçu 3 times: o Fluvasam, melhor time dirigido pelo Valter Pinto e o Ailton Alves dos Santos, o time da Triunfante, que contava com o apoio do comércio local e formava equipes imbatíveis no campeonato promovido pela liga e também realizava jogos com equipes de destaque da região, tendo até vencido um misto do Flamengo do Rio de Janeiro por 1 a 0. Tinha jogadores como Otoniel, Netinho, Nortinho, Nagibinho, Márcio Gama, Renê, Rebeca, Luís Carlos e João Carlos que teve uma passagem pelo Cruzeiro da época do Tostão. Outros dois times eram o Cam ou Clube Atlético Manhuaçu que usava o mesmo uniforme do Atlético Mineiro, mas era um time de garotos ex-alunos do presidente do time que era o mesmo professor Faé. Quase não jogava com o Fluvasam com medo de levar goleada, certa vez ao ser marcado com um pênalti contra o Atlético em jogo do campeonato com o Fluvasam, Faé mandou o time abandonar o campo, o placar já era de 3×1 contra seu time. Além do Atlético, existia o América fundado pelo Amilcar Silva que alternava bons e maus momentos, raramente ganhava do Fluvasam. Nos anos cinquenta e início de sessenta o Fluvasam teve um grande time, que ganhava todos os campeonatos, exceto o de 1959 ganho pelo Torino de Reduto.

Outro time que apareceu depois foi o Vasquinho do Félix, que teve algum destaque quando foi dirigido pelo empresário Diomar Zini.

Nos anos setenta o Prefeito Getúlio Vargas teve coragem, numa época que as prefeituras recebiam pouco repasse de dinheiro, conseguiu tornar o estádio da Liga Esportiva (LEM), estádio municipal construindo, no mesmo local um novo estádio que foi inaugurado em 5 de novembro de 1977, como Estádio Juscelino Kubschek.

Extraído do Livro “Manhuaçu Rio e Município” de “José Olinto Xavier da Gama”.