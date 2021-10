Formato da disputa do Campeonato Brasileiro da série D

Critérios de classificação

Com o mesmo formato desde que a competição passou a contar com 68 equipes, as vagas foram distribuídas da seguinte forma:[2]

Os quatro rebaixados da Série C do ano anterior;

O estado 1º colocado no Ranking Nacional das Federações tem direito a 4 vagas;

Do 2º ao 9º colocado no Ranking Nacional das Federações têm direito a 3 vagas;

Do 10º ao 19º colocado no Ranking Nacional das Federações têm direito a 2 vagas;

Do 20º ao 27º colocado no Ranking Nacional das Federações têm direito a uma vaga na fase de grupos para o campeão estadual e uma vaga na fase preliminar para o vice campeão estadual ou para o vencedor da copa estadual;

Os indicados das federações estaduais são selecionados através do desempenho nos Campeonatos Estaduais ou outros torneios realizados por cada federação estadual.

Em caso de desistência, a vaga é ocupada pelo clube da mesma federação melhor classificado, ou então, pelo clube apontado pela federação estadual. Se o estado não indicar nenhum representante, a vaga é repassada ao melhor estado seguinte posicionado no Ranking Nacional das Federações, que indica uma equipe a ocupar o mesmo grupo da equipe original. Caso a vaga ainda fique em aberto, é transferida ao segundo estado seguinte e melhor colocado no ranking, e assim sucessivamente. O limite de usufruto de vaga repassada é de uma por federação.[2]

As equipes que disputam a Série D geralmente são definidas pelo seu posicionamento na tabela de classificação de seus respectivos campeonatos estaduais. Quando nos estaduais existe algum participante que já disputa alguma divisão superior do Campeonato Brasileiro (Séries A, B ou C), a classificação para a Série D se dá a seguinte equipe melhor posicionada na tabela de classificação. Em alguns estados, os campeonatos locais servem apenas como classificação para a Copa do Brasil da temporada subsequente. A federação destes estados prefere realizar algum torneio paralelo ao estadual propriamente dito, para definir seu(s) representante(s) na Série D do Campeonato Brasileiro. Desde a edição de 2016, por conta de ajustes no regulamento feitos pela CBF, os campeonatos e seletivas estaduais de um ano classificam suas equipes para as competições nacionais do ano seguinte.

Formato de disputa

A competição conta com uma seletiva, com confrontos eliminatórios, envolvendo os segundos representantes das oito entidades estaduais com o pior posicionamento no Ranking Nacional das Federações. Assim, a fase de grupos da Série D consiste de 64 equipes. Elas são divididas em oito chaves, com oito equipes em cada, com jogos de ida e volta. As quatro melhores de cada grupo se classificam para a segunda fase, totalizando 32 equipes. Estas se enfrentam em confrontos eliminatórios até a definição do campeão e do acesso à Série C de 2022: segunda fase, oitavas, quartas, semifinais e final.[2]

Santana – AP 1 2 GAS – RR GAS – RR 3 0 Santana – AP 26/05/2021 – 15:00 – Zerão 30/05/2021 – 17:00 – Canarinho Tocantinópolis – TO 2 0 Picos – PI Picos – PI (1) 3 1 (4) Tocantinópolis – TO 26/05/2021 – 16:00 – Ribeirão (TO) 30/05/2021 – 16:00 – Helvídio Nunes Real Ariquemes – RO 0 2 Brasiliense – DF Brasiliense – DF 3 1 Real Ariquemes – RO 26/05/2021 – 16:00 – Valerião 30/05/2021 – 15:00 – Boca do Jacaré Aquidauanense – MS 1 4 Rio Branco – ES Rio Branco – ES 2 0 Aquidauanense – MS 26/05/2021 – 16:00 – Noroeste 30/05/2021 – 18:00 – Kleber Andrade

Primeira fase Grupo 1 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Castanhal – PA 36 14 11 3 0 33 11 22 2 São Raimundo – RR 29 14 8 5 1 28 11 17 3 Penarol – AM 24 14 7 3 4 23 14 9 4 Galvez – AC 22 14 7 1 6 22 24 -2 5 FAST – AM 15 14 3 6 5 21 20 1 6 Ypiranga – AP 13 14 3 4 7 13 22 -9 7 GAS – RR 9 14 2 3 9 12 29 -17 8 Atlético – AC 7 14 2 1 11 14 35 -21 Grupo 2 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Guarany de Sobral – CE 28 14 9 1 4 24 16 8 2 4 de Julho – PI 24 14 7 3 4 18 11 7 3 Paragominas – PA 23 14 6 5 3 26 19 7 4 Moto Club – MA 21 14 6 3 5 20 19 1 5 Palmas – TO 18 14 5 3 6 19 17 2 6 Imperatriz – MA 17 14 3 8 3 14 17 -3 7 Juventude – MA 14 14 3 5 6 13 21 -8 8 Tocantinópolis – TO 7 14 1 4 9 17 31 -14 Grupo 3 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 ABC – RN 28 14 9 1 4 30 13 17 2 Campinense – PB 25 14 7 4 3 23 12 11 3 América – RN 22 14 6 4 4 25 20 5 4 Atlético Cearense – CE 21 14 6 3 5 22 20 2 5 Sousa – PB 16 14 4 4 6 16 18 -2 6 Central – PE 15 14 3 6 5 13 17 -4 7 Treze – PB 15 14 2 9 3 18 16 2 8 Caucaia – CE 9 14 2 3 9 20 51 -31 Grupo 4 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Juazeirense – BA 27 14 7 6 1 18 9 9 2 Itabaiana – SE 26 14 7 5 2 22 13 9 3 Sergipe – SE 23 14 6 5 3 16 8 8 4 Retrô – PE 20 14 4 8 2 17 14 3 5 Atlético – BA 18 14 4 6 4 15 17 -2 6 Bahia de Feira – BA 15 14 3 6 5 18 20 -2 7 ASA – AL 12 14 3 3 8 12 22 -10 8 Murici – AL 6 14 1 3 10 14 29 -15 Grupo 5 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Aparecidense – GO 28 14 8 4 2 19 8 11 2 Nova Mutum – MT 27 14 8 3 3 18 11 7 3 União Rondonópolis – MT 24 14 7 3 4 21 15 6 4 Brasiliense – DF 21 14 6 3 5 22 14 8 5 Goianésia – GO 21 14 5 6 3 15 14 1 6 Porto Velho – RO 13 14 2 7 5 10 16 -6 7 Gama – DF 12 14 2 6 6 13 18 -5 8 Jaraguá – GO 5 14 1 2 11 6 28 -22 Grupo 6 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Ferroviária – SP 33 14 10 3 1 24 5 19 2 Boa – MG 24 14 6 6 2 20 11 9 3 Uberlândia – MG 23 14 6 5 3 21 15 6 4 Caldense – MG 21 14 6 3 5 26 19 7 5 Rio Branco VN – ES 21 14 5 6 3 18 13 5 6 Rio Branco – ES 15 14 4 3 7 17 22 -5 7 Patrocinense – MG 7 14 1 4 9 9 22 -13 8 Águia Negra – MS 7 14 1 4 9 13 41 -28 Grupo 7 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Portuguesa – SP 24 14 6 6 2 20 12 8 2 Santo André – SP 21 14 6 3 5 16 13 3 3 Cianorte – PR 20 14 4 8 2 12 9 3 4 Bangu – RJ 19 14 5 4 5 14 16 -2 5 Inter de Limeira – SP 19 14 5 4 5 11 14 -3 6 Boavista – RJ 18 14 5 3 6 11 13 -2 7 São Bento – SP 14 14 3 5 6 10 13 -3 8 Madureira – RJ 14 14 3 5 6 12 16 -4 Grupo 8 Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo 1 Joinville – SC 28 14 7 7 0 17 6 11 2 FC Cascavel – PR 27 14 7 6 1 27 17 10 3 Esportivo – RS 18 14 4 6 4 15 13 2 4 Caxias – RS 18 14 4 6 4 15 13 2 5 GE Juventus – SC 18 14 4 6 4 12 11 1 6 Marcílio Dias – SC 18 14 4 6 4 13 17 -4 7 Aimoré – RS 12 14 3 3 8 15 18 -3 8 Rio Branco – PR 7 14 1 4 9 8 27 -19

Segunda fase América – RN 1 1 Itabaiana – SE Itabaiana – SE 0 2 América – RN 11/09/2021 – 15:00 – Arena das Dunas 19/09/2021 – 16:00 – Barretão (SE) Moto Club – MA 2 0 Castanhal – PA Castanhal – PA 1 2 Moto Club – MA 12/09/2021 – 15:30 – Nhozinho Santos 19/09/2021 – 15:00 – Modelão Penarol – AM 1 0 4 de Julho – PI 4 de Julho – PI 3 0 Penarol – AM 12/09/2021 – 16:00 – Floro de Mendonça 18/09/2021 – 16:00 – Arena Colorada Retrô – PE 1 1 ABC – RN ABC – RN 3 2 Retrô – PE 12/09/2021 – 16:00 – Arena de Pernambuco 19/09/2021 – 16:00 – Frasqueirão Sergipe – SE 2 2 Campinense – PB Campinense – PB (4) 1 1 (2) Sergipe – SE 12/09/2021 – 16:00 – Batistão 18/09/2021 – 15:00 – Amigão Galvez – AC 0 0 Guarany de Sobral – CE Guarany de Sobral – CE 2 0 Galvez – AC 13/09/2021 – 17:00 – Arena da Floresta 20/09/2021 – 15:00 – Junco Atlético Cearense – CE 1 1 Juazeirense – BA Juazeirense – BA (3) 0 0 (5) Atlético Cearense – CE 11/09/2021 – 15:00 – Domingão 18/09/2021 – 16:00 – Adauto Moraes Paragominas – PA 1 0 São Raimundo – RR São Raimundo – RR 1 2 Paragominas – PA 12/09/2021 – 16:00 – Arena Verde 19/09/2021 – 17:00 – Canarinho Cianorte – PR 0 0 FC Cascavel – PR FC Cascavel – PR 0 3 Cianorte – PR 12/09/2021 – 16:00 – Albino Turbay 18/09/2021 – 16:00 – Olímpico Regional Caldense – MG 1 0 Aparecidense – GO Aparecidense – GO 3 1 Caldense – MG 11/09/2021 – 16:00 – Ronaldão (MG) 17/09/2021 – 16:00 – Aníbal Toledo Caxias – RS 1 0 Portuguesa – SP Portuguesa – SP (1) 1 0 (4) Caxias – RS 12/09/2021 – 15:00 – Centenário 18/09/2021 – 16:00 – Canindé União Rondonópolis – MT 2 0 Boa – MG Boa – MG 1 1 União Rondonópolis – MT 11/09/2021 – 16:00 – Luthero Lopes 18/09/2021 – 17:00 – Municipal de Varginha Esportivo – RS 0 1 Santo André – SP Santo André – SP (4) 0 1 (5) Esportivo – RS 11/09/2021 – 16:00 – Montanha dos Vinhedos 18/09/2021 – 15:00 – Distrital do Inamar Brasiliense – DF 0 0 Ferroviária – SP Ferroviária – SP 1 0 Brasiliense – DF 12/09/2021 – 15:00 – Defelê 18/09/2021 – 17:00 – Fonte Luminosa Uberlândia – MG 1 1 Nova Mutum – MT Nova Mutum – MT 0 2 Uberlândia – MG 12/09/2021 – 16:00 – Parque do Sabiá 19/09/2021 – 16:00 – Valdir Doilho Wons Bangu – RJ 1 1 Joinville – SC Joinville – SC (4) 1 1 (3) Bangu – RJ 11/09/2021 – 15:00 – Moça Bonita 18/09/2021 – 15:00 – Arena Joinville