Futsal leva excelente público aos Jogos Escolares de Manhuaçu 2022

Com enorme público em todos as disputas, a modalidade Futsal foi realizada na última semana dentro dos Jogos Escolares de Manhuaçu. Duelos de tirar o fôlego e embates à flor da pele deram a tônica nesta edição em 2022.

Após uma semana de jogos, Escola Estadual Rita Clara Sette venceu pelo Módulo I Masculino ao derrotar na final os alunos da Escola Estadual Antônio Wellerson. Pelo Módulo I Feminino, as meninas do CEM levaram a melhor diante da Escola Estadual de Manhuaçu e foram as campeãs.

Pelo Módulo II Masculino, Escola do Futuro foi campeão diante da Escola Estadual de Manhuaçu. Já pelo Módulo II Feminino, Maria de Lucca foi a grande campeã batendo na final a Escola Estadual de Manhuaçu.

“Mais uma etapa de muita emoção e alegria em realizar esses Jogos Escolares. Acompanhamos de perto cada partida e estamos muito felizes com o que vimos. Parabéns a todos que fizeram parte dessa etapa”, avaliou o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

INCLUSÃO

Dentro da programação de inclusão social dos Jogos Escolares 2022, alunos especiais da APAE Manhuaçu e da Escola Estadual Maria de Lucca Pinto Coelho foram homenageados pela Secretaria de Esporte e Lazer pelo melhor jogo da competição.

“Agradecemos o carinho de todos os envolvidos neste evento, por toda acolhida e atenção que deram aos nossos atletas. Ressaltamos o quão importante é o trabalho de inclusão social, valorizando a capacidade de cada pessoa”, comentou a professora da APAE Manhuaçu, Vanessa Dutra.

