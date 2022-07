Jogos Escolares de Manhuaçu começam com Handebol

Após o período de pandemia e paralisação dos eventos esportivos na cidade, a Prefeitura, através da Secretaria de Esporte e Lazer, deu início nesta segunda-feira (4) aos Jogos Escolares de Manhuaçu 2022. A primeira modalidade disputada será o Handebol e se estenderá até o dia 8 de julho.

Os Jogos Escolares de Manhuaçu estão sendo disputados no Ginásio Poliesportivo Oswaldo Sad e na quadra do Colégio Tiradentes. O evento é considerado o mais importante da comunidade estudantil, uma vez que visam uma maior integração das escolas, sejam elas públicas ou privadas.

“É um momento de união e troca de experiências para esses alunos atletas. Nosso objetivo é permitir, da melhor maneira possível, essa integração, fazendo com que tenham contato com a disciplina e as regras do jogo”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

O JEM é o primeiro passo para os Jogos Escolares de Minas Gerais, promovidos pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). As disputas em âmbito municipal são seletivas para o âmbito estadual.

Confira abaixo a relação de Escolas confirmadas no JEM – HANDEBOL

1 – Maria de Lucca: Masculino e Feminino Módulo II

2 – São Vicente: Feminino Módulo I

3 – João Xavier: Masculino e Feminino Módulo II

4 – Salime Nacif: Masculino e Feminino Módulo I

5 – CEM: Masculino e feminino Módulo II Feminino Módulo I

6 – Losango: Masculino e Feminino Módulo II

7 – Polivalente: Masculino e Feminino Modulo I e II

8 – Tiradentes: Masculino e Feminino Módulo I e II

9 – Escola do Futuro: Masculino e Feminino Módulo I e II

Após a disputa do Handebol, o JEM dá uma pausa e retorna nos dias 15 a 19 e 22 e 23 de agosto com o Voleibol. Já o Futsal terá disputa nos dias 24 a 26 de outubro e 3 e 4 de novembro. A Peteca encerra o JEM nos dias 16, 17 e 18 de novembro.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu