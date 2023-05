Libertadores: Athletico bate Libertad para manter liderança do Grupo G

O Athletico-PR manteve a liderança do Grupo G da Copa Libertadores após derrotar o Libertad (Paraguai) por 2 a 1, de virada, em pleno estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na noite desta quinta-feira (4).

O triunfo levou o Furacão aos sete pontos, três a mais do que o vice-líder Alianza Lima (Peru), que perdeu de 2 a 0, na última quarta-feira (3) para o Atlético-MG, terceiro colocado com três pontos. Já o Libertad é o lanterna da chave com a mesma pontuação do Galo.

Quem viu apenas a etapa inicial da partida pode ter ficado com a impressão de que a equipe da casa venceria sem grandes dificuldades. Isso porque o Libertad abriu o placar logo aos nove minutos com o experiente centroavante Óscar Cardozo e porque o goleiro Martín Silva não teve trabalho nos primeiros 45 minutos.

Porém, o enredo do confronto foi completamente diferente no segundo tempo, e o Athletico-PR chegou à vitória. O Furacão começou a mudar a história do jogo aos seis minutos, quando Rômulo marcou de cabeça após cruzamento de Pedro Henrique. A partir daí a equipe de Paulo Turra assumiu o controle das ações e se lançou ao ataque até marcar o gol da vitória aos 20 minutos, quando o volante Alex Santana escorou bonito de direita após Terans levantar na área.

A partir daí a equipe brasileira mostrou muita coragem para segurar a pressão do Libertad e sair com uma importante vitória.

Flamengo empata na Argentina

O Flamengo foi a outra equipe brasileira a entrar em campo nesta quinta pela Libertadores. E a equipe comandada pelo técnico argentino Jorge Sampaoli esteve perto de cumprir uma grande jornada, mas, no final da partida, permitiu que o Racing (Argentina) arrancasse empate de 1 a 1 em partida disputada no estádio El Cilindro.

Após este resultado o Rubro-Negro permaneceu na vice-liderança do Grupo A, mas agora com quatro pontos, três a menos do que os argentinos, que lideram. O terceiro colocado é o Aucas (Equador), com três pontos, mesma pontuação do Ñublense (Chile), o lanterna.

Mesmo fora de casa, o Flamengo fez um bom primeiro tempo na Argentina. E a missão da equipe da Gávea ficou ainda mais simples quando o atacante Hauche foi expulso, por receber o segundo cartão amarelo, ainda aos 25 minutos do primeiro tempo. Com a vantagem numérica o Rubro-Negro assumiu de vez o protagonismo do confronto e abriu o placar com Gabriel Barbosa um pouco antes do intervalo.

Aos 47 minutos Pulgar se posicionou ao lado da área para cobrar falta. Mas, ao invés de levantar a bola, cruzou rasteiro para a entrada da área, para onde Gabriel Barbosa se movimentou para ficar completamente sozinho para bater com categoria e superar o goleiro Arias. Com este feito o camisa 10 do Flamengo se tornou o maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores com o total de 30 gols.

Mas, após o intervalo, a história mudou. Aos 25 minutos o lateral Wesley também deixou a partida ao tomar o segundo amarelo. E, dois minutos depois, Oroz cobrou falta com muita categoria para deixar tudo igual. A partir daí o Racing foi quem criou as melhores oportunidades, mas o empate perdurou até o apito final.

Por Agência Brasil – Rio de Janeiro