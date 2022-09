Manhuaçuense é campeão dos Jogos da Juventude de Taekwondo em Aracaju (SE)

O atleta Thairone Veras Barbosa conquistou a medalha de ouro nos Jogos da Juventude, nesta quinta-feira (8), em Aracaju, capital do Estado de Sergipe. Ele disputou quatro lutas intensas e, após vencer todos os adversários, subiu no lugar mais alto do pódio.

Thairone conquistou o ouro na categoria até 48 quilos. Já o seu amigo e companheiro de treino Emanuel Oliveira Valentim ficou na quarta colocação. Ele lutou muito bem até as semifinais, quando foi derrotado. Sua categoria era até 55 quilos. Ambos os atletas foram treinados pelo professor Maikron Barbosa.

“Representando a prefeita Imaculada e a todos os manhuaçuenses, quero parabenizar o Thairone e o Emanuel pelos resultados. Vocês sempre representam muito bem o nosso município. Temos orgulho em fazer parte de mais essas conquistam. Mesmo jovens, vocês são referências no esporte e influenciam diretamente centenas de jovens. Parabéns”, comemorou o secretário de Esporte e Lazer, Victor Rocha.

Os Jogos da Juventude é organizado pela Área de Esporte e Juventude do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que oferece suporte para as modalidades olímpicas através de ações em prol da formação de atletas jovens e profissionais do esporte.

Desde 2000 os Jogos reúnem anualmente mais de 4.500 atletas com até 17 anos, oriundos de escolas públicas e privadas de todo o país. Mais de 2 milhões de estudantes das 27 unidades federativas (26 estados e o Distrito Federal) participam das etapas classificatórias.

A Prefeitura de Manhuaçu apoiou a participação dos atletas através do transporte.

SECOM Prefeitura de Manhuaçu