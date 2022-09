Manhuaçuenses fazem bonito no Brasil Open de Jiu-Jitsu da SJJSAF no Rio de Janeiro

Uma comitiva de Manhuaçu, formada por 10 atletas, participaram do Brasil Open de Jiu-Jitsu da SJJSAF, no Rio de Janeiro, e se fizeram bonito. Mais uma vez, representaram muito bem a cidade com lutas de tirar o fôlego.

Um dos destaques foi a atleta Ana Sophia, que estreou em competições e, de cara, conquistou a medalha de ouro, faixa branca. Emily Vitória também conquistou o primeiro lugar no pódio, categoria faixa branca. Vagner Gonçalves (faixa preta) também se destacou, vencendo três lutas e perdendo somente a final.

Com a prata, ficaram os atletas Davi Dutra (absoluto – faixa amarela), Gustavo Vinícius (faixa roxa) e Rafael Gomes (faixa branca). Conquistaram o bronze os atletas Pablo (faixa roxa), Ronivon Aparecido (faixa branca). Gustavo Marçal terminou em quarto lugar (faixa branca).

“Levamos nossa equipe para mais uma competição e, sem dúvida, obtivemos excelentes resultados. Estamos colhendo os frutos de um trabalho sério. Formamos grandes atletas e, principalmente, cidadãos melhores para a nossa sociedade. É dessa forma que encaramos o Jiu-Jitsu”, comentou o professor Gilberto, responsável pela comitiva.

O Brasil Open 2022 foi um sucesso. Principal competição da SJJSAF a nível nacional, a competição reuniu 1300 atletas de 168 equipes. Ao todo, foram quase 1500 lutas ao longo do dia, muitas delas levantando o público presente na Arena Cel. Wenceslau Malta.