Mayke, Felipe e Pedro Patro jogadores do Boston City em novos clubes.

O meio-campo Mayke-2005, formado com o DNA do Boston City e destaque na Copa SP pelo São Carlense-SP, acaba de assinar contrato com o Coritiba.

Versátil, técnico e com uma força mental impressionante, Mayke chega para integrar a equipe Sub-20 paranaense e encarar as competições do calendário 2024.

O empréstimo, com opção de compra, estende-se até 31/01/2025. Agradecemos ao Coritiba pela calorosa recepção, celebrando o início promissor desta parceria entre as duas equipes!

Desejamos sucesso no clube do Paraná.

Felipe Tomé

(Zagueiro, 2008) agora é Bahia! O Boston City FC concretizou a transferência definitiva dos direitos do promissor zagueiro para o EC Bahia. Essa movimentação alinha-se à nova abordagem do clube, agora sob o comando do City Group, destacando a sinergia com jogadores formados aqui. Felipe, natural de Manhuaçu – MG chegou ao BCFC em 2022 através de peneira, com uma breve passagem pelo Cruzeiro-MG.

Nossa mensagem para Felipe Tomé é de gratidão e desejos de sucesso em sua nova jornada no Bahia. Que seus talentos continuem brilhando e que este seja o primeiro de muitos êxitos.

Zagueiro Pedro Patro

Pedro chega ao Guarani por empréstimo, o zagueiro de 19 anos, é o novo reforço do Guarani.

O jogador, que pertence ao Boston City FC, despertou o interesse do clube de Campinas após a disputa da Copa São Paulo de Futebol Junior desse ano, na parceria São Carlense/Boston City FC. O atleta chega por empréstimo com opção de compra.

“O Boston City FC é um clube que cuida muito da base. Ficamos felizes por ver o desenvolvimento dos atletas que seguirão fazendo um bom trabalho em outros clubes”, explica o Gerente de Futebol, Lucas Góes.

Tudde Boston – Gustavo Gomes