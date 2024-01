Mesmo desfalcado, Flamengo supera Náutico e segue vivo na Copinha

Atual campeão, Palmeiras continua na briga por inédito tri consecutivo

Os 16 jogos deste sábado (13) definiram os confrontos restantes da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Destaque à classificação do Flamengo, que derrotou o Náutico por 1 a 0 no Estádio José Liberatti, em Osasco (SP). O atacante Weliton, após grande defesa do goleiro Léo, fez o gol da vitória, aos 45 minutos da etapa inicial.

Após a primeira fase, o grupo rubro-negro na Copinha “perdeu” 12 jogadores e o técnico Mário Jorge, que voltaram ao Rio de Janeiro para disputa do Campeonato Carioca com o time profissional. Os principais nomes do elenco adulto estarão em pré-temporada nos Estados Unidos na segunda metade de janeiro e os meninos da base vão a campo no Estadual. Apenas 17 atletas estão à disposição para a sequência do torneio sub-20, comandados por Raphael Bahia, auxiliar de Mário Jorge.