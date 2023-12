Palmeiras empata com o Cruzeiro e é campeão brasileiro

Alviverde ficou no resultado igualitário com a Raposa, mas conseguiu o décimo segundo título brasileiro da história

É Campeão! Pode comemorar torcedor, o Palmeiras é dodeca campeão brasileiro após empatar com Cruzeiro por 1 a 1, com gols de Endrick e Nikão, no Mineirão. Longe do Allianz, o Alviverde conquistou mais um troféu para a sua galera, no entanto, com muitos torcedores que viajaram para BH para ver de perto mais uma taça do torneio nacional.

Agora, o Palmeiras conquistou seu terceiro troféu no ano, antes já havia sido campeão do Paulistão e da Supercopa do Brasil. Além disso, na Era Abel Ferreira, que iniciou em 2020, foram nove títulos ao todo, sendo duas Libertadores, uma Copa do Brasil, dois campeonatos paulistas, uma Recopa, uma Supercopa do Brasil e dois campeonatos brasileiros.

Já o Cruzeiro, que escapou do rebaixamento, termina o Brasileirão na 14º posição e agora terá um período de férias antes de se reapresentar pensando no Campeonato Mineiro.