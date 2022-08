Presidente do Boston City destaca evolução das obras e já prevê estreia do clube no novo CT

O presidente do Boston City, Renato Valentim, visitou as obras do Complexo Esportivo na última sexta-feira, 29, em Manhuaçu, acompanhado do Diretor Executivo, Wanner Dornelas. Com o primeiro gramado já pronto, a ideia é de que os jogos do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão e que o mata-mata dos Campeonatos sub-15 e sub-17 já aconteçam no Centro de Desenvolvimento de Talentos.

Animado com o andamento da construção, Renato destacou a emoção de ver o sonho se tornar realidade. “Pra mim, que iniciei todo o projeto pensando em todos os detalhes desse complexo, é emocionante ver a situação hoje com o primeiro gramado já pronto pra começar a treinar aqui, começar a jogar, isso pra mim é uma satisfação. A gente vê esse projeto, já pensando também na Segundona, mandar os jogos dentro de casa também, fazer daqui a Jaula do Leão. A gente está aguardando com muita expectativa poder fazer os jogos aqui tanto os jogos da base, agora com os playoffs do sub-15 e do sub-17. É um momento espetacular que estamos vivendo. Ter conseguido classificar em quarto e estar jogando esses playoffs no nosso gramado, com os torcedores aqui na arquibancada acompanhando os jogos. Para nós vai ser uma situação muito interessante, até porque nossas equipes são equipes extremamente técnicas e estão estão muito bem treinadas pelos nossos profissionais, nossos treinadores, e esperamos fazer disso aqui a nossa casa e a do Leão. Essa é a nossa expectativa”, explica Renato Valentim.

Renato também destaca que é um investimento para Manhuaçu que vai além do esporte. É uma casa de entretenimento e de muita diversão. “Eu acho que muitas pessoas em Manhuaçu e região até no início duvidaram um pouco pelo tamanho do projeto. Foi uma coisa monstruosa, não só para Manhuaçu e região, mas pro Brasil. Muitas pessoas viram, me chamavam até de louco, não por tá construindo essa estrutura em Manhuaçu, mas construir uma estrutura dessa, um clube está iniciando, que tem aí menos de dez anos de vida. Mas estamos fazendo isso aqui com a torcida de Manhuaçu e região. A gente espera que vocês torcedores agora vão poder vir aqui acompanhar os jogos, vão poder vir aqui conhecer a casa de vocês, isso aqui é a nossa casa, a casa do Boston City e de todos que torcem pelo sucesso da equipe, do projeto em geral”, reforça.

