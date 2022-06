Presidente do Boston City FC estará no Confut Sudamericana

No mês de julho, o presidente do Boston City FC, Renato Valentim será um dos palestrantes do Confut Sudamericana, que acontecerá em São Paulo.

“Será um prazer estar entre os mais de 100 palestrantes e debatedores do evento que vai reunir grandes nomes do futebol sul-americano”, falou.

Presidente do clube brasileiro e americano, Renato falará sobre sua experiência e conhecimento em prol da profissionalização e evolução constante dos que fazem parte do mercado esportivo.

O evento acontecerá nos dias 14 e 15 de julho, no Hotel Hilton, no bairro do Morumbi.